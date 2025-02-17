Немного терпения: когда в Украине начнут спадать морозы (карта)

Потепление придет в Украину ближе к календарной весне

После аномального тепла в январе, сопровождающегося цветением подснежников в Киеве и не только, на Украину обрушились обильные снегопады и скрипучие морозы. В некоторых населенных пунктах падение температуры воздуха вызвало отключения электроэнергии.

Однако и холода продлятся не вечно. По данным метеорологического портала Ventusky, украинцам стоит ожидать потепления с 25 февраля, ближе к календарной весне.

Теплые воздушные массы вторгнутся на территорию нашей страны с северо-запада. Теплее всего в этот день будет в Волынской, Львовской и местами в Закарпатской областях. Там воздух прогреется до +1 градуса.

Холоднее всего в этот день будет в северных и восточных регионах. Там термометры покажут до -9 градусов. В Киевской и Житомирской областях самая низкая температура будет составлять -6 градусов. На остальной территории синоптики прогнозируют от -1 до -4.

Напомним, 17 февраля, наибольшее похолодание ощутили жители западных областей. В Ровно в 7 утра зафиксировали -17 градусов Цельсия. А на севере Ровенщины вообще было -27.

Поскольку потепление придет еще нескоро, по данным метеорологов, 18 февраля ночью температура опустится до -8…-13, в северных и восточных областях, а также в Карпатах до -14…-19, местами до -21 мороза.