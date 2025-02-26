Его построили на месте кладбища и переименовывали несколько раз: как раньше выглядел стадион "Металлист" в Харькове

Из-за войны поле и трибуны стадиона пустуют уже три года

Стадион "Металлист" – главная спортивная арена Харькова, ставшая неотъемлемой частью спортивной и культурной жизни города. Раньше здесь проходили не только футбольные матчи и соревнования по другим видам спорта, но и концерты. Как и многие другие архитектурные объекты Харькова, этот стадион не всегда выглядел так, как сейчас, и даже носил иное название.

История строительства и первые годы

Строить стадион начали в 1925 году по проекту харьковского студента-архитектора Зиновия Пермиловского. Местом для стройки выбрали территорию бывшего Свято-Духова кладбища, которое к тому времени было уже давно закрыто. Работы шли ударными темпами, и уже 12 сентября 1926 года состоялось открытие арены.

Первый день работы стадиона запомнился спортивными соревнованиями: зрители увидели массовые гимнастические выступления, забеги, эстафету, велогонку и перетягивание каната. Завершился праздник футбольным матчем между командой ХПЗ (впоследствии – "Металлист") и сборной Днепропетровска, закончившимся вничью – 2:2.

Западная трибуна стадиона

Стадион, изначально названный "Трактор", был многофункциональной ареной: помимо футбольного поля, он включал беговые дорожки, велотрек, площадки для легкой атлетики и гандбола. Уже в 1927 году здесь проходили международные футбольные матчи, велогонки и даже первенство Украины по скоростному бегу на коньках.

Восточная трибуна

Первые реконструкции и смена названий

Через год после открытия, в 1927 году, стадион был вновь торжественно открыт после завершения строительства новых трибун. В 1933 году началась первая реконструкция, включавшая расширение Западной трибуны и достройку Восточной, в которой оборудовали зал для спортивной прессы, раздевалки, кафе и помещения для хоккеистов. В 1940 году арена получила новое название – "Зенит".

Стадион "Зенит" приблизительно в феврале - начале мартa 1943

Во время Второй мировой войны стадион был практически уничтожен: спортзал взорван, деревянные лавки разобраны на дрова, а ущерб оценивался в 4 миллиона рублей. Восстанавливать стадион начали в 1947 году, тогда же его переименовали в "Дзержинец". В 1956 году он стал "Авангардом", и только в 1967 году получил свое нынешнее название – "Металлист".

Фигура дискобола на ротонде стадиона - работа скульптора М.Г.Манизера, автора памятника Шевченко на Сумской

Современная история и Евро-2012

В 1966-67 годах вместимость Западной трибуны увеличили до 10 тысяч мест. В 1970 году стадион снова реконструировали, а 23 сентября 1980 года он собрал рекордные 42 тысячи зрителей на матче "Металлист" – "Таврия".

В 1992 году "Металлист" включили в Реестр национально-культурного наследия Украины. В 2007 году началась масштабная реконструкция в рамках подготовки к Евро-2012. Восточную трибуну построили заново, а Южную полностью модернизировали. Стадион получил новую крышу, современное освещение, светодиодные табло, камеры для динамичной съемки матчей, а также улучшенную систему безопасности с турникетами и разделением зон. На это потратили 600 миллионов гривен.

Стадион "Металлист" после реконструкции к Евро-2012. Фото: Wikipedia/Aleksandr Osipov

После реконструкции арена стала вмещать 40 003 зрителя (чистая вместимость – 35 731). Общая стоимость работ составила 600 миллионов гривен. Из-за полномасштабного вторжения России стадион сейчас не работает.