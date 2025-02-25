Была бы волонтером и прославляла Украину: как бы выглядела Леся Украинка в наше время, по мнению ИИ

Писательница вероятно, говорила бы всему миру о преступлениях, совершаемых РФ на территории Украины

Представим Лесю Украинку сегодня – сильную, смелую, несокрушимую. Она, возможно, не просто писала стихи, а звучала с экранов и соцсетей, призывая к борьбе за справедливость. Ее слово могло быть оружием, а творчество – манифестом свободы. С помощью новейших технологий можно не только представить совсем другой мир, но и увидеть современную Лесю Украинку.

Писательница могла бы заниматься искусством, защищать права женщин и культуру Украины. По случаю 154-летия со дня рождения поэтессы, "Телеграф" с помощью ИИ представил, какой была бы Леся Украинка, если бы жила сегодня.

Современная Лариса Косач (настоящее имя писательницы) – могла бы быть не только поэтессой, но и активным общественным деятелем, использующим возможности интернета для продвижения идей прав человека, гендерного равенства и защиты культурного наследия.

Леся Украинка также могла бы быть международным лидером — она бы продвигала Украину и говорила о полномасштабном вторжении всему миру. Вероятно, писательница занималась бы волонтерством и передавала помощь нашим военным. А может, ездила бы на фронт и читала там свои стихи для наших защитников.

Писательница, возможно, вела бы стримы и онлайн-дискуссии, приобщаясь к обсуждениям, касающимся будущего Украины и мира, и своим примером вдохновляла бы молодежь на активную гражданскую позицию. В своих стихах она повышала бы национальный дух украинцев.

Современная Леся Украинка не забывала бы о своих корнях. Она поддерживала бы возрождение украинского языка и способствовала бы украинизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как, по мнению ИИ, выглядели бы герои украинских сказок и мультфильмов в реальной жизни. Эней с серьгой в ухе, а Капитан Врунгель — стройный.