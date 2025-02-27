Его построили на месте Сада Трезвости: чем был известен ресторан "Зустріч" в Днепре

Это место было очень популярным

В Днепре всегда было множество разнообразных кафе и ресторанов, каждый из которых оставил свой след в истории города. Ранее мы рассказывали о легендарном заведении "Поплавок", а теперь вспомним ресторан "Зустріч", который, к сожалению, не сохранился до наших дней, но в свое время был известен далеко за пределами города.

История ресторана "Зустріч"

Ресторан "Зустріч" открылся в 1969 году и получил свое название благодаря железнодорожному вокзалу. Несмотря на то, что в здании самого вокзала уже был ресторан, в 60-е годы было принято решение построить еще одно крупное заведение общественного питания. Здание возвели слева от вокзала по типовому проекту.

Интерьер ресторана был оформлен с учетом эстетики того времени: паркетный пол, небольшие витражи на окнах, уютный и просторный зал. "Зустріч" был доступен для всех – сюда заходили как путешественники, так и жители города.

Ресторан в 1976 году, фото: Л. Соколова

Вокзальные рестораны в то время считались одними из лучших. В них всегда были свежие продукты, а кухня отличалась высоким качеством. В "Зустрічі" работал легендарный шеф-повар Николай Губа, который встречал иностранные делегации. Именно он придумал котлеты "Дорожные", ставшие кулинарным стандартом по всему Советскому Союзу. Николай Иванович готовил уху для Никиты Хрущева, а позже – для Леонида Брежнева.

Шеф-повар заведения Николай Губа

Место с историей

Как отмечается в Facebook-группе История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск, ресторан "Зустріч" был построен на месте, где до революции находился железнодорожный Сад Общества Трезвости. Этот сад занимал западную часть Привокзальной площади, простираясь до угольных складов.

Зал ресторана "Зустріч", 1970-е

В саду находился летний театр, а также зимнее двухэтажное деревянное здание театра, которое сгорело еще до революции. Территория была огорожена деревянным забором, а на входе располагалась арка с кассами по бокам. За садом виднелись постройки железной дороги: сберкасса, транспортно-потребительское общество, железнодорожная больница с собственным садом.

Городская дума строго следила за тем, чтобы в районе Сада Трезвости не появлялись питейные заведения, запрещая открытие трактиров и кабаков. Однако спустя семь десятилетий на этом месте все же появился ресторан. Так история сделала неожиданный поворот: на месте, где когда-то пропагандировали отказ от алкоголя, спустя годы появилось одно из самых известных заведений общепита города.

"Зустріч" на Привокзальной площади, 1990-е годы. Фото: Владимир Рязанов

Ресторан давно закрыли. В его здании теперь работает супермаркет сети "АТБ".