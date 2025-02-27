Никакой спортивной одежды и символики клуба. Как 70 лет назад выглядели украинские футболисты (фото)

Современных футболистов легко можно узнать по одежде и символике, однако атрибутика присутствовала в футболе не всегда и не везде

Город Днепр сейчас не представлен ни единой командой в элите украинского футбола. Недавно из-за проблем с финансированием с футбольной карты Украины исчез "Днепр-1", а летом 2019 года — легендарный "Днепр".

В советское время этот футбольный клуб был членом Советского добровольческого спортивного общества "Металлург", а потому носил соответствующее название вплоть до 1961 года. Украинский историк и статистик футбола, спортивный журналист, писатель, комментатор футбольных матчей Дмитрий Москаленко на своей странице в Facebook опубликовал архивное фото с игроками "Металлурга".

Снимок сделан в 1955 году и наглядно показывает, как выглядели футболисты 70 лет тому назад. В те времена советских игроков нельзя было отличить от других граждан. Футболисты ездили на матчи в обычной одежде, клубная атрибутика ворвется в футбол позднее.

"70 лет тому назад.

Зима 1955г. Днепропетровский Металлург готовится к новому сезону и собирается на выезд возле своего стадиона.

Слева направо: Сергей Голод (тренер), Владимир Гребер (тренер), Юрий Козаченко, Иван Горовой, Иван Скибин, Вадим Аладько, Акакий (Николай) Майсурадзе, Анатолий Мирошниченко, Анатолий Нападенский (врач), Михаил Дидевич, Иван Старовойтов, Владимир Маслаченко, Юрий Мельников, Михаил Мельников.

Сидит: Михаил Гуркин", — подписал снимок Москаленко.

ФК "Металлург" собирается на выезд

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