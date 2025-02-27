Його збудували на місці Саду Тверезості: чим був відомий ресторан "Зустріч" у Дніпрі (фото)

Це місце було дуже популярним

У Дніпрі завжди було безліч різноманітних кафе та ресторанів, кожен із яких залишив свій слід в історії міста. Раніше ми розповідали про легендарний заклад "Поплавок", а тепер згадаємо ресторан "Зустріч", який, на жаль, не зберігся до наших днів, але свого часу був відомий далеко за межами міста.

Історія ресторану "Зустріч"

Ресторан "Зустріч" відкрився у 1969 році та отримав свою назву завдяки залізничному вокзалу. Попри те, що в будівлі самого вокзалу вже був ресторан, у 60-ті роки було ухвалено рішення збудувати ще один великий заклад громадського харчування. Будівлю звели ліворуч від вокзалу за типовим проєктом.

Інтер’єр ресторану оформили з урахуванням тогочасної естетики: паркетна підлога, невеликі вітражі на вікнах, затишна і простора зала. "Зустріч" був доступний для всіх – сюди заходили як мандрівники, так і жителі міста.

Ресторан у 1976 році, фото: Л. Соколова

Вокзальні ресторани на той час вважалися одними з найкращих. Вони завжди були свіжі продукти, а кухня відрізнялася високою якістю. У "Зустрічі" працював легендарний шеф-кухар Микола Губа, який зустрічав іноземні делегації. Саме він вигадав котлети "Дорожні", які стали кулінарним стандартом по всьому Радянському Союзу. Микола Іванович готував юшку для Микити Хрущова, і потім – для Леоніда Брежнєва.

Шеф-кухар закладу Микола Губа

Місце з історією

Як зазначається у Facebook-групі Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ, ресторан "Зустріч" було збудовано на місці, де до революції знаходився залізничний Сад Товариства Тверезості. Цей сад займав західну частину Привокзальної площі, сягаючи вугільних складів.

Зал ресторану "Зустріч", 1970-ті

У саду знаходився літній театр, а також зимова двоповерхова дерев’яна будівля театру, яка згоріла ще до революції. Територія була обгороджена дерев’яним парканом, а на вході була арка з касами з боків. За садом виднілися споруди залізниці: ощадкас, транспортно-споживче товариство, залізнична лікарня з власним садом.

Міська дума суворо стежила, щоб у районі Саду Тверезості не з’являлися питні заклади, забороняючи відкриття трактирів і шинків. Однак через сім десятиліть на цьому місці все ж таки з’явився ресторан. Так історія зробила несподіваний поворот: на місці, де колись пропагували відмову від алкоголю, через роки з’явився один із найвідоміших закладів громадського харчування міста.

"Зустріч" на Привокзальній площі, 1990-ті роки. Фото: Володимир Рязанов

Ресторан давно зачинили. У його будівлі наразі працює супермаркет мережі "АТБ".