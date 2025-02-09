Уговор с Зеленским и конкретный план: Трамп поговорил с Путиным о войне в Украине, - СМИ

Путин якобы хочет, чтобы "на фронте перестали умирать люди"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он хотел договориться с главой Кремля о прекращении войны в Украине.

Об этом пишет The New York Post. Согласно словам американского политика, якобы Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" во время войны. Трамп также считает, что Путину будто бы "небезразличны" убийства на фронте.

"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона — и без причины", — цитирует Трампа издание.

Главные тезисы из разговора Трампа и Путина

Трамп заявил, что трехлетней войны "никогда бы не произошло", будь он президентом в 2022 году.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным в отличие от предшественника", — сказал американский президент;

Дональд Трамп заявил, что у него есть конкретный план прекращения войны. "Я надеюсь, что это быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война такая плохая в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", — сказал он.

Трамп считает, что Путину "неравнодушны" убийства на поле боя: "Он хочет, чтобы люди перестали умирать".

Президент США отметил, что хочет заключить с Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп сделал Путину три весомых подарка. Один из этих шагов пойдет на пользу непосредственно обитателю Кремля, а еще два – его окружению, которое находится под санкциями Запада.