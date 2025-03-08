С 8 Марта! Лучшие поздравления с праздником в картинках и открытках

Отправьте женщинам теплые поздравления в картинках

Ежегодно 8 марта традиционно считается Международным женским днем или Днем борьбы за права женщин. В Советском Союзе говорили, что это праздник весны, нежности и красоты. Однако на самом деле — это еще один повод напомнить женщинам о важности борьбы за свои права.

8 марта 1857 года состоялся первый митинг, где женщины решили отстоять свои права. Сотрудницы фабрик в Нью-Йорке устроили митинг, на котором требовали такой же оплаты труда, как у мужчин. Речь также шла о сокращении рабочего дня до 10 часов вместо 16. В то же время женщины заговорили об их участии в голосовании, важности нормальных условий труда и возможности получения образования.

С тех пор подобные акции периодически начали проходить не только в США, но и в странах Европы. Так 28 февраля 1909 объявили Международным женским днем. Однако в 1975 году Организация Объединенных Наций перенесла праздник на 8 марта.

В этот день мужчины поздравляют жен, матерей, сестер с Международным женским днем. Также дарят цветы и делают подарки. Это еще один повод проявить к своим родным любовь, нежность и заботу. Кроме того, в разных странах организуют марши за права женщин, чтобы напомнить о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в обществе. Также собирают средства в поддержку благотворительных организаций или инициатив в отношении женщин.

К 8 Марта "Телеграф" подготовил красивую подборку картинок и открыток. Загружайте на свои устройства и отправляйте близким, друзьям и родным.

Картинки с 8 Марта

Картинка с 8 Марта, коллаж "Телеграфа"

Поздравление с 8 Марта, коллаж "Телеграфа"

С Международным женским днем, коллаж "Телеграфа"

Открытка с Международным женским днем, коллаж "Телеграфа"

Теплая картинка с Международным женским днем, коллаж "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы дарили в Советском Союзе на 8 Марта. Выбор был ограничен.