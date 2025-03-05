Выбор - обнять и плакать: какие цветы дарили на 8 марта в СССР

Ассортиментный ряд был крайне убог

Жизнь в СССР отличалась весьма своеобразным бытом. Совсем были другими и праздники. Так, любимый многими Международный женский день, был совсем не таким красочным как в современном мире. Сейчас мужчины могут порадовать своих женщин самыми разнообразными букетами. Однако этого всего и подавно не было в Союзе.

"Телеграф" рассказывает о том, какие цветы дарили на 8 марта в СССР. В страну цветы завозились в основном из Польши и Болгарии, реже — из Египта. Ассортиментный ряд был крайне убог. Жители провинциальных городов и вовсе могли рассчитывать разве что на розы и гвоздики, порой сомнительного качества. Еще одним вариантом были искусственные букеты.

У жителей более крупных городов было больше выбора, но он все равно были весьма скудным:

Розы

Гвоздики

Герберы

Вьетнамские орхидеи

Иногда попадались каллы

Мимозы. Они расцветали как раз к празднику. Они неприхотливы в выращивании и при перевозке, а потому были крайне дешевы и доступны большинству советских граждан.

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