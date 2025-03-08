З 8 Березня! Найкращі привітання зі святом у картинках і листівках

Надішліть жінкам теплі привітання у картинках

Щороку 8 Березня традиційно вважається Міжнародним жіночим днем або Днем боротьби за права жінок. У Радянському Союзі казали, що це свято весни, ніжності та краси. Однак насправді — це ще один привід нагадати жінкам про важливість боротьби за свої права.

8 березня 1857 року відбувся перший мітинг, де жінки вирішили відстояти свої права. Співробітниці фабрик у Нью-Йорку влаштували мітинг, на якому вимагали такої ж оплати праці, як у чоловіків. Також йшлося про скорочення робочого дня до 10 годин замість 16. Водночас жінки заговорили про їхню участь у голосуванні, важливості нормальних умов праці та можливості здобуття освіти.

З того часу подібні акції періодично почали відбуватися не лише у США, але й країнах Європи. Так 28 лютого 1909 року оголосили Міжнародним жіночим днем. Однак у 1975 році Організація Об'єднаних Націй перенесла свято на 8 березня.

У цей день чоловіки вітають дружин, мам, сестер з Міжнародним жіночим днем. Також дарують квіти та роблять подарунки. Це ще один привід проявити до своїх рідних любов, ніжність і турботу. Окрім цього, у різних країнах організовують марші за права жінок, аби нагадати про ті проблеми, з якими вони зіштовхуються у суспільстві. Також збирають кошти на підтримку благодійних організацій чи ініціатив щодо жінок.

До 8 Березня "Телеграф" підготував красиву добірку картинок і листівок. Завантажуйте на свої пристрої та надсилайте близьким, друзям та рідним.

Картинки з 8 Березня

Картинка з 8 Березня, колаж "Телеграфу"

Привітання з 8 Березня, колаж "Телеграфу"

З Міжнародним жіночим днем, колаж "Телеграфу"

Листівка з Міжнародним жіночим днем, колаж "Телеграфу"

Тепла картинка з Міжнародним жіночим днем, колаж "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти дарували у Радянському Союзі на 8 Березня. Вибір був обмеженим.