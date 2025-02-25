Сколько будем отдыхать и что отмечаем в марте: календарь праздников на первый месяц весны 2025

Благовещение, День Национальной гвардии и Международный день театра ждут нас в марте

Март 2025 обещает быть насыщенным на события, праздники и важные даты. Это месяц, когда зима постепенно отступает, а весна уверенно набирает силу. В марте нас ждут как официальные государственные праздники, так и религиозные даты и профессиональные события. Однако, поскольку военное положение продлили до 9 мая, выходных украинцы не будут иметь.

Первый месяц весны принесет с собой Международный женский день, День украинского добровольца и не только. "Телеграф" подготовил для вас календарь праздников на март 2025 года.

Праздники в марте 2025

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

3 марта — Международный день писателя;

8 марта — Международный женский день;

9-10 марта — Шевченковские дни;

14 марта — День украинского добровольца;

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;

16 марта — День работников ЖКХ;

20 марта — День земли и весеннее равноденствие;

21 марта — Всемирный день поэзии;

22 марта — День таксиста и Всемирный день водных ресурсов;

23 марта — Всемирный метеорологический день;

25 марта — День СБУ и Благовещения;

26 марта — День Национальной гвардии;

27 марта — Международный день театра;

28 марта — Всемирный день историка.

Ранее "Телеграф" делился церковным календарем на март 2025 года. Мы собрали для вас все религиозные праздники.