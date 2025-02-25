Сколько будем отдыхать и что отмечаем в марте: календарь праздников на первый месяц весны 2025
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Благовещение, День Национальной гвардии и Международный день театра ждут нас в марте
Март 2025 обещает быть насыщенным на события, праздники и важные даты. Это месяц, когда зима постепенно отступает, а весна уверенно набирает силу. В марте нас ждут как официальные государственные праздники, так и религиозные даты и профессиональные события. Однако, поскольку военное положение продлили до 9 мая, выходных украинцы не будут иметь.
Первый месяц весны принесет с собой Международный женский день, День украинского добровольца и не только. "Телеграф" подготовил для вас календарь праздников на март 2025 года.
Праздники в марте 2025
1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
3 марта — Международный день писателя;
8 марта — Международный женский день;
9-10 марта — Шевченковские дни;
14 марта — День украинского добровольца;
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей;
16 марта — День работников ЖКХ;
20 марта — День земли и весеннее равноденствие;
21 марта — Всемирный день поэзии;
22 марта — День таксиста и Всемирный день водных ресурсов;
23 марта — Всемирный метеорологический день;
25 марта — День СБУ и Благовещения;
26 марта — День Национальной гвардии;
27 марта — Международный день театра;
28 марта — Всемирный день историка.
Ранее "Телеграф" делился церковным календарем на март 2025 года. Мы собрали для вас все религиозные праздники.