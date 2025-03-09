Куда девать подарки после 8 марта, которые не пригодились. ИИ назвал 5 вариантов

Не спешите выбрасывать подаренные предметы на свалку

Праздник 8 марта принес множество подарков, но не все из них оказались полезными. Есть несколько способов дать им вторую жизнь.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, что делать с не понадобившимися подарками. Стоит отметить, что такие способы решения проблемы значительно экологичнее, чем просто выбросить вещи на помойку.

Если подарок новый и в хорошем состоянии, его можно передарить кому-то, кому он больше пригодится. К примеру, родственникам, друзьям или коллегам.

Еще один вариант — продать или обменять ненужную вещь на онлайн-платформах или маркетплейсах. Это позволит не только избавиться от лишнего, но и получить что-то полезное.

Также можно сделать доброе дело и передать подарок благотворительным организациям. Многие фонды принимают новые вещи, чтобы передать их тем, кто в этом нуждается.

Если вам часто приходится искать подарки на последнюю минуту, можно сохранить их как запасные варианты для будущих праздничных случаев.

Последний вариант – проявить креативность. Некоторые подарки можно переработать или использовать в творческих проектах. Например, косметику – для экспериментов с макияжем, сувениры – для декора, а текстильные вещи – для хендмейда.

Так что даже если подарок не оправдал ожиданий, всегда есть способ найти ему новое применение.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на праздник 8 Марта не нужно женщинам дарить цветы.