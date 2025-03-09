Куди подіти подарунки після 8 березня, які не стали в пригоді. ШІ назвав 5 варіантів

Не поспішайте викидати подаровані предмети на смітник

Свято 8 березня принесло безліч подарунків, але не всі з них виявилися корисними. Є кілька способів дати їм друге життя.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням, що робити з подарунками, які не знадобилися. Варто зазначити, що такі способи розв'язання проблеми є значно екологічнішими, аніж просто викинути речі на смітник.

Якщо подарунок новий і в гарному стані, його можна передарувати комусь, кому він більше знадобиться. Наприклад, родичам, друзям або колегам.

Ще один варіант — продати або обміняти непотрібну річ на онлайн-платформах або маркетплейсах. Це дозволить не лише позбутися зайвого, а й отримати щось корисне.

Також можна зробити добру справу та передати подарунок до благодійних організацій. Багато фондів приймають нові речі, аби передати їх тим, хто цього потребує.

Якщо ж вам часто доводиться шукати подарунки на останню хвилину, можна зберегти їх як запасні варіанти для майбутніх святкових випадків.

Останній варіант — проявити креативність. Деякі подарунки можна переробити або використати у творчих проєктах. Наприклад, косметику — для експериментів з макіяжем, сувеніри — для декору, а текстильні речі — для хендмейду.

Тож навіть якщо подарунок не виправдав очікувань, завжди є спосіб знайти йому нове застосування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому на свято 8 Березня не треба жінкам дарувати квіти.