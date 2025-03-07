Не дарите женщинам цветы на 8 марта: искусственный интеллект назвал пять причин не делать этого

Искусственный интеллект ответил, что лучше подарить женщинам в праздник вместо огромных букетов

8 марта в Украине всегда было принято дарить цветы, как тюльпаны, так розы и мимозу. Однако есть несколько веских причин, почему в Международный женский день этого делать не стоит.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, почему в праздник 8 марта не нужно женщинам дарить цветы. Стоит отметить, что это давняя традиция, которая имеет свои недостатки: кратковременность, экологический вред, стереотипность.

Долго любоваться не получится

Цветы, которые были подарены 8 марта быстро вянут, потом их просто выбрасывают. Поэтому такой подарок не является долговечным. Искусственный интеллект считает, что некоторым людям такая скоротечность символизирует поверхностность внимания. Стоит уделить внимание тому варианту, что будет долговечным.

Возражает экологическим принципам

Когда выращивают цветы, то это часто связано с воздействием на среду. Флористы, которые занимаются выращиванием весенних букетов даже не задумываются, какой вред приносит природе использование пестицидов и химикатов. По мнению искусственного интеллекта, доставка цветов, осуществляемая из-за рубежа увеличивает выбросы углекислого газа. В наше время люди начали ценить экологичность, поэтому подаренные цветы могут противоречить принципам, которой вы дарите букет.

Отсутствие оригинальности и навязанные стереотипы

Дарить цветы на 8 марта – это предполагаемый и банальный жест, ведь все эти годы считалось, что Международный женский день в первую очередь не борьба за права женщин, а весенний праздник, потому и дарят цветы. Искусственный интеллект считает, что пока такой подарок не несет изобретательности. По его мнению, каждая женщина индивидуальна и может предпочесть другой подарок, который лучше отразит ее увлечения и интересы.

Можно испортить настроение и навредить

Искусственный интеллект пишет, что дарение цветов на 8 марта может создать дискомфорт для человека. К тому же не все женщины любят и воспринимают такой подарок. Более того, есть люди, которые имеют аллергию. Поэтому, если не знаете человека, лучше спросить, чего он хочет.

Гендерное равенство

Типичные цвета, которые часто считаются женскими в контексте 8 марта может подчеркивать устаревшие представления о женщинах как о существах, которых ценят только за красоту и хрупкость. Искусственный интеллект считает, что это не соответствует современным идеям гендерного равенства, ведь в наше время важно признавать женщину по профессиональным и интеллектуальным достижениям.

Не единственными цветами можно удивить женщину

По мнению искусственного интеллекта, можно подарить другие вещи. К примеру, это может быть книга, главное знать, какую литературу читает человек, которому делаете подарок. Также можно вручить билеты на концерт. Или вещь, которой можно пользоваться ежедневно — сумка из эко кожи. Такой подарок будет радовать женщину больше, чем просто букет.

Также искусственный интеллект рекомендует подарить то, что принесет пользу женщине — подписка на курсы, мастер-класс или донат от ее имени, что важно и актуально во время войны.

Для людей, которые берегут природу, но любят растения, искусственный интеллект порекомендовал приобрести дерево — фруктовое, декоративное. Такой подарок имеет смысл и может сблизить отношения.

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