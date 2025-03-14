С Днем украинского добровольца: патриотические открытки и картинки для поздравления воинов

Поблагодарите в этот день воинов, которые встали на защиту нашей страны

Сегодня, 14 марта, мы отмечаем День украинского добровольца – день героев, вставших на защиту нашей независимости. Это не просто дата в календаре, а символ несокрушимости, мужества украинцев, которые без приказа, без сомнений, взяли в руки оружие, чтобы защищать свою землю.

День украинского добровольца отмечается ежегодно 14 марта, ведь именно в этот день в 2014 году первые 500 добровольцев Самообороны Майдана отправились на тренировки в Новые Петровцы, чтобы стать основой будущих батальонов, которые останавливали российскую агрессию на Донбассе.

Каждый из украинских добровольцев – это живая история. Кто-то из них уже вернулся домой, кто-то продолжает защищать нашу страну, а кто-то отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить в независимой стране. Поэтому в этот день важно поздравить каждого, кто хоть как-то причастен к обороне нашей страны. Именно они остановили нашествие в 2014 году, именно они воюют в самых горячих точках фронта сегодня.

"Телеграф" собрал для вас красивые открытки и картинки, чтобы вы могли прислать их всем украинским добровольцам, которых вы знаете. Помните, что именно они наша гордость и надежда на победу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники мы будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили для вас календарь событий.