З Днем українського добровольця: патріотичні листівки та картинки для привітання воїнів

Подякуйте в цей день воїнам, які стали на захист нашої країни

Сьогодні, 14 березня, ми відзначаємо День українського добровольця – день героїв, які стали на захист нашої незалежності. Це не просто дата в календарі, а символ незламності, мужності українців, які без наказу, без сумнівів взяли до рук зброю, щоб боронити свою землю.

День українського добровольця відзначається щороку 14 березня, адже саме цього дня у 2014 році перші 500 добровольців Самооборони Майдану вирушили на тренування до Нових Петрівців, щоб стати основою майбутніх батальйонів, які зупиняли російську агресію на Донбасі.

Кожен із українських добровольців – це жива історія. Хтось із них повернувся додому, хтось родовжує захищати нашу країну, а хтось віддав життя за те, щоб ми могли жити у незалежній країні. Тому в цей день важливо привітати кожного, хто хоч якось причетний до оборони нашої країни. Саме вони зупинили навалу у 2014 році, саме вони воюють у найгарячіших точках фронту сьогодні.

"Телеграф" зібрав для вас красиві листівки та картинки, щоб ви могли надіслати їх усім українським добровольцям, яких ви знаєте. Пам'ятайте, що саме вони — наша гордість, та надія на перемогу.

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