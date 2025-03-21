Стилист в кармане: как вместе с ИИ легко подобрать модные луки под фигуру, настроение и погоду

ИИ поможет вам создать стильный образ буквально через несколько минут.

В 2025 году искусственный интеллект уже не просто консультирует по техническим вопросам или создает тексты – теперь он активно помогает формировать свой стиль! Всем известный ChatGPT4о – это еще и персональный модный ассистент, который за несколько минут подберет модные фасоны в этом сезоне, учтет тренды, тип фигуры, цветотип и даже погодные условия вашего города.

Как это работает?

Быть гением не нужно. Достаточно простых запросов, которые вы задали бы профессиональному консультанту в модном салоне. GPT4о также может получить советы по стилю. Достаточно указать свой рост, тип фигуры, личные предпочтения, событие или сезон – и модель предложит комплекты одежды, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

GPT4о анализирует современные модные тренды, основываясь на информации из последних коллекций дизайнеров, street style-показах и рекомендациях стилистов.

Достоинства:

Индивидуальный подход к подбору образа.

Актуальные модные решения по трендам 2025 года.

Возможность подобрать одежду под настроение или событие.

Советы по аксессуарам, обуви и даже прически.

К примеру, вам стоит только попросить:

"Будь стилистом. Подбери мне модный весенний лук для прогулки. Проанализируй модные тренды весны 2025 года. Также спроси меня о поле, росте, типе фигуры, личных предпочтениях, событии или сезоне". Модель предложит комплекты одежды, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Если хотите что-то конкретное из гардероба, можете сбросить ему фото одежды или описать элементы, которые есть у вас в шкафу. Далее попросите сгенерировать пример на фото.

GPT анализирует современные модные тренды, основываясь на информации из последних коллекций дизайнеров, street style-показах и рекомендациях стилистов.

Визуальные примеры стильных образов по советам ChatGPT4о

1. Весенний образ 2025

Светло-бежевый тренч с поясом, прямые джинсы в стиле 90-х, белая футболка с лаконичным принтом.

Аксессуары: кремовые кеды, сумка через плечо пастельного оттенка, тонкий шарф в полоску.

Образ дополняют очки в стиле cat-eye.

Тренд сезона : Oversize тренчи и винтажные джинсы возвращаются на улицы модных столиц.

Изображение создано с помощью Ши

Давайте посмотрим, как ИИ работает с другими сезонами. Ведь время бежит и летний или даже осенний сезон может застигнуть нас врасплох, а так можно подготовиться и скупить потенциально модные вещи на скидках в несезон.

2. Летний образ 2025

Белое льняное платье-рубашка до колена, широкополая соломенная шляпа.

Аксессуары: плетеная сумка и минималистичные сандалии.

Стилизация: натуральный макияж и пляжные волны в волосах.

Тренд сезона : Белый total look и эко-материалы – must-have для жаркого лета.

Изображение создано с помощью Ши

3. Осенний образ 2025 г.

Карамельное шерстяное пальто, вязаный свитер oversize, юбка меди из эко-кожи.

Аксессуары: высокие сапоги, большая кожаная сумка, кожаные перчатки.

Стилизация: приглушенные оттенки и многослойность.

Тренд сезона : Возвращение ретро-стилистики 70-х в современной интерпретации.

Изображение создано с помощью Ши

Пример запроса

Создай стильный весенний образ для девушки 25 лет, рост 170 см, преимущество – пастельные тона, событие – прогулка в парке.

Создай стильный летний образ для девушки 30 лет, рост 165 см, стиль – бохо, событие – фестиваль на природе. Основной акцент – натуральные ткани и аксессуары из дерева.

Подбери осенний образ для парня 28 лет, рост 180 см, стиль – casual smart, событие – свидание в кафе. Основные цвета – темно-зеленый, коричневый и бордо.

Составь стильный зимний образ для женщины 35 лет, рост 175 см, стиль — минимализм, событие — деловая встреча. Основные материалы – шерсть, кашемир, экокожа.

Генерировать картинки и подбирать одежду может не только обычный чат GPT4о, но и Gemini или Grok — вам нужно выбрать, какой лучше понимает ваши прихоти. К примеру, вот изображение, сгенерированное Gemini:

Недавно "Телеграф" писал, с чем одевать трикотажный жилет, чтобы выглядеть трендово. Такая вещь хорошо сочетается с базовыми вещами нейтральных цветов.