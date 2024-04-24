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Носите трикотажный жилет правильно: как стилизовать этот тренд, чтобы выглядеть стильно весной 2024 года (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Трикотажный жилет — тренд весны 2024
Трикотажный жилет — тренд весны 2024. Фото Pinterest

Обязательно приобретите трикотажный жилет этой весной

Тренды этой весны достаточно неожиданные, оригинальные и смелые. Например, в моду возвращаются трикотажные жилеты, актуальные в 2000-х, а в сезоне весна-лето 2024 года они снова популярны. Раньше мы рассказывали, с чем носить яркий свитер, а теперь делимся, как вплетать трикотажный жилет в весенние образы.

Модными советами поделилась стилистка Юлия на своей странице в Instagram. Стилизовать трикотажный жилет совсем не сложно, если знать, с какими вещами он совмещается.

С чем носить трикотажный жилет

С футболкой. Белая футболка с рукавом к локтю идеально подойдет. Дополнят этот образ стильные бермуды или джинсы свободного кроя.

Трикотажный жилет
Фото: instagram.com/jullztyle

Со брюками свободного кроя. Это вариант обыденного образа. Однако для того чтобы сделать свой аутфит более интересным, жилет можно выбрать ярких или неординарных цветов. К примеру, зеленый или даже красный. Идеально дополняется такой лук кроссовками.

Жилет и брюки
Фото: instagram.com/jullztyle

Офисный стиль. Для работы или официального мероприятия можно выбрать черный жилет, брюки в тон и белую футболку. Такой лук дополнят лоферы или классические белые кроссовки.

Жилет и брюки
Фото: instagram.com/jullztyle

С рубашкой. Если жилет сочетается с классической рубашкой и джинсами с высокой талией, вы будете выглядеть красиво и стильно. Классическая коричневая сумка идеально подойдет.

Жилет с рубашкой
Фото: instagram.com/jullztyle

Для создания ярких весенних образов можно выбрать разноцветный или принтованный жилет. Носить его можно со светлыми джинсами и классической рубашкой.

Яркий трикотажный жилет
Фото: instagram.com/jullztyle

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#Мода #Жилет #Тренды