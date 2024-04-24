Носите трикотажный жилет правильно: как стилизовать этот тренд, чтобы выглядеть стильно весной 2024 года (фото)

Обязательно приобретите трикотажный жилет этой весной

Тренды этой весны достаточно неожиданные, оригинальные и смелые. Например, в моду возвращаются трикотажные жилеты, актуальные в 2000-х, а в сезоне весна-лето 2024 года они снова популярны. Раньше мы рассказывали, с чем носить яркий свитер, а теперь делимся, как вплетать трикотажный жилет в весенние образы.

Модными советами поделилась стилистка Юлия на своей странице в Instagram. Стилизовать трикотажный жилет совсем не сложно, если знать, с какими вещами он совмещается.

С чем носить трикотажный жилет

С футболкой. Белая футболка с рукавом к локтю идеально подойдет. Дополнят этот образ стильные бермуды или джинсы свободного кроя.

Со брюками свободного кроя. Это вариант обыденного образа. Однако для того чтобы сделать свой аутфит более интересным, жилет можно выбрать ярких или неординарных цветов. К примеру, зеленый или даже красный. Идеально дополняется такой лук кроссовками.

Офисный стиль. Для работы или официального мероприятия можно выбрать черный жилет, брюки в тон и белую футболку. Такой лук дополнят лоферы или классические белые кроссовки.

С рубашкой. Если жилет сочетается с классической рубашкой и джинсами с высокой талией, вы будете выглядеть красиво и стильно. Классическая коричневая сумка идеально подойдет.

Для создания ярких весенних образов можно выбрать разноцветный или принтованный жилет. Носить его можно со светлыми джинсами и классической рубашкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить балетки. Это самая удобная обувь весной и летом.