От "серой мышки" до элегантной первой леди: как изменился стиль Елены Зеленской после 2019 года (фото)

Жена президента до получения статуса первой леди была непубличной

Елена Зеленская — жена президента Украины Владимира Зеленского и соответственно первая леди нашей страны. До каденции мужа на посту президента, Елена Зеленская была непубличной особой, редко появлялась на публике и предпочитала оставаться за кулисами студии "Квартал 95". Однако с приобретением статуса первой леди все изменилось.

"Телеграф" расскажет, как из неприметной "серой мыши" до 2019 года Елена Зеленская превратилась в элегантную первую леди.

Елена Зеленская — как изменился ее стиль

О Елене Зеленской до президентства ее мужа было мало что известно, она было непубличной особой и никогда особо не стремилась к публичности, в отличие от своего мужа-актера, а теперь еще и президента Украины. До 2019 года Зеленская сама вела свои соцсети, где показывала свою жизнь такой, как она есть — в будничных образах, без яркого макияжа и с простыми прическами.

С молодости Елена Зеленская предпочитала короткие стрижки и свой естественный белокурый цвет волос. Судя по ранним снимкам, она не экспериментировала с укладками и окрашиванием волос, отдавая предпочтение естественности. А макияж вообще был редкостью на ее лице.

Однако после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, Елене Зеленской пришлось пересмотреть свой стиль. С начала президентства мужа она стала первой леди — публичной особой и примером для многих украинок. Параллельно с этим, ее имиджем в публичном пространстве и соцсетях занялись профессионалы — стилисты, фотографы и тд.

Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Изменения стали заметны практически сразу, а во время войны они только усилились. Елена Зеленская теперь появляется на публике в безупречных нарядах, отдает предпочтение элегантному классическому стилю, а ее гардероб всегда соответствует мероприятиям, которые она посещает в Украине и во время заграничных визитов.

Елена и Владимир Зеленские. Фото: Getty Images

Изменилась также прическа Елены Зеленской — она отпустила волосы длиной ниже шеи, носит стильные укладки или элегантные прически. На ее лице всегда идеальный сдержанный макияж, который подчеркивает естественную красоту и черты лица. Елена Зеленская после 2019 года стала примером для подражания женщин не только в Украине, но и за ее пределами.

Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Виталий Ким и действительно ли он пропал. Был успокоительным для украинцев в начале войны.