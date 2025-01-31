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От "серой мышки" до элегантной первой леди: как изменился стиль Елены Зеленской после 2019 года (фото)

Автор
Галина Струс
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Стиль Елены Зеленской после 2019 года сильно изменился
Стиль Елены Зеленской после 2019 года сильно изменился. Фото Телеграф, Getty Images

Жена президента до получения статуса первой леди была непубличной

Елена Зеленская — жена президента Украины Владимира Зеленского и соответственно первая леди нашей страны. До каденции мужа на посту президента, Елена Зеленская была непубличной особой, редко появлялась на публике и предпочитала оставаться за кулисами студии "Квартал 95". Однако с приобретением статуса первой леди все изменилось.

"Телеграф" расскажет, как из неприметной "серой мыши" до 2019 года Елена Зеленская превратилась в элегантную первую леди.

Елена Зеленская — как изменился ее стиль

О Елене Зеленской до президентства ее мужа было мало что известно, она было непубличной особой и никогда особо не стремилась к публичности, в отличие от своего мужа-актера, а теперь еще и президента Украины. До 2019 года Зеленская сама вела свои соцсети, где показывала свою жизнь такой, как она есть — в будничных образах, без яркого макияжа и с простыми прическами.

Елена Зеленская фото

С молодости Елена Зеленская предпочитала короткие стрижки и свой естественный белокурый цвет волос. Судя по ранним снимкам, она не экспериментировала с укладками и окрашиванием волос, отдавая предпочтение естественности. А макияж вообще был редкостью на ее лице.

Елена Зеленская фото

Однако после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, Елене Зеленской пришлось пересмотреть свой стиль. С начала президентства мужа она стала первой леди — публичной особой и примером для многих украинок. Параллельно с этим, ее имиджем в публичном пространстве и соцсетях занялись профессионалы — стилисты, фотографы и тд.

Елена Зеленская фото
Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Изменения стали заметны практически сразу, а во время войны они только усилились. Елена Зеленская теперь появляется на публике в безупречных нарядах, отдает предпочтение элегантному классическому стилю, а ее гардероб всегда соответствует мероприятиям, которые она посещает в Украине и во время заграничных визитов.

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские. Фото: Getty Images

Изменилась также прическа Елены Зеленской — она отпустила волосы длиной ниже шеи, носит стильные укладки или элегантные прически. На ее лице всегда идеальный сдержанный макияж, который подчеркивает естественную красоту и черты лица. Елена Зеленская после 2019 года стала примером для подражания женщин не только в Украине, но и за ее пределами.

Елена Зеленская, первая леди
Елена Зеленская. Фото: Getty Images
Елена Зеленская фото
Елена Зеленская. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Виталий Ким и действительно ли он пропал. Был успокоительным для украинцев в начале войны.

Теги:
#Владимир Зеленский #Первая леди Украины #Елена Зеленская