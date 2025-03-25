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С Днем Службы безопасности Украины 2025 года! Патриотические поздравления в открытках и картинках

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Открытки для поздравления с Днем СБУ Новость обновлена 25 марта 2025, 08:56
Открытки для поздравления с Днем СБУ. Фото "Телеграф"

Каждый из нас под защитой СБУ

Служба безопасности Украины — это невидимый щит, который защищает нас от информационных угроз, терроризма и т.д. День СБУ — это профессиональный праздник тех, кто ежедневно ведет борьбу за безопасность страны. Сейчас, во время полномасштабной войны, которую ведет Россия, в этот день приобретает еще большее значение.

Сотрудники СБУ постоянно трудятся в условиях риска. Да, их борьба остается в тени, но не менее важна, чем других военнослужащих. Они обнаруживают предателей, борются с коррупцией, блокируют финансирование оккупантов.

Поздравить работников СБУ можно по-разному – словами благодарности, искренними пожеланиями или символическими патриотическими открытками. Для этого "Телеграф" собрал для вас красивые картинки, чтобы вы могли послать их своим коллегам или знакомым сотрудникам СБУ.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили календарь для удобного пользования.

Теги:
#Картинки #Открытки #День СБУ