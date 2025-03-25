С Днем Службы безопасности Украины 2025 года! Патриотические поздравления в открытках и картинках

Каждый из нас под защитой СБУ

Служба безопасности Украины — это невидимый щит, который защищает нас от информационных угроз, терроризма и т.д. День СБУ — это профессиональный праздник тех, кто ежедневно ведет борьбу за безопасность страны. Сейчас, во время полномасштабной войны, которую ведет Россия, в этот день приобретает еще большее значение.

Сотрудники СБУ постоянно трудятся в условиях риска. Да, их борьба остается в тени, но не менее важна, чем других военнослужащих. Они обнаруживают предателей, борются с коррупцией, блокируют финансирование оккупантов.

Поздравить работников СБУ можно по-разному – словами благодарности, искренними пожеланиями или символическими патриотическими открытками. Для этого "Телеграф" собрал для вас красивые картинки, чтобы вы могли послать их своим коллегам или знакомым сотрудникам СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие праздники будем отмечать в марте 2025 года. Мы подготовили календарь для удобного пользования.