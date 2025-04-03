На что обратить внимание при ремонте в доме: это спасет ваши деньги и время

Эта важная деталь может принести много проблем

При ремонте в доме или квартире есть множество деталей, на которые обязательно нужно обращать внимание и подходить к ним со всей серьезностью. Одна из таких — розетки, ведь если будет допущена в их месторасположении, то в дальнейшем есть риск столкнуться с неприятностями из-за этого.

Об этом рассказывает журналист "Телеграфа", исходя из собственного опыта. После ремонта в квартире у него появились проблемы с розетками, которые стали доставлять множество лишних хлопот.

Наш коллега детально объяснил, как лучше расположить розетки и дал некоторые советы, которые помогут вам избежать неприятностей после окончания ремонта.

Еще на этапе чернового ремонта уже важно знать, где будет расположена мебель и сколько понадобится розеток в помещении. Одна из самых частых ошибок — не учитывать личные привычки в использовании электроприборов.

Таким образом, нужно заранее позаботиться о количестве и месторасположении розеток. Иначе в противном случае вам придется подбирать мебель под них, а не наоборот. Или пользоваться неэстетические удлинителями или даже перемещать розетки, а это уже лишние хлопоты и затраты.

Для того чтобы розетка не оказалась спрятанной где-то за диваном в крайне неудобном месте, что для зарядки телефона каждый раз придется двигать мебель, а к телевизору или компьютеру вести удлинители, нужно составить план помещения. На нем уделить внимание местам, где необходимы розетки.

Куда установить розетки в доме - советы

Следует учитывать все электроприборы, которые будут подключаться в каждом помещении, а также места, где вы планируете разместить мебель.

Кроме того, следует и немного заглянуть в будущее. Например, если вы планируете через какое-то время приобрести, например, домашний кинотеатр или систему видеонаблюдения, позаботьтесь о дополнительных розетках для их подключения заранее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не стоит размещать мебель в комнатах. Важно учитывать, как воспринимается пространство, чтобы обстановка выглядела гармонично, а комната — комфортно.