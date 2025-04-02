Дешево, но кристально чисто: как отмыть от жира и пыли окна на кухне

Вам понадобятся простые ингредиенты, которые есть дома у каждого

Соблюдать идеальную чистоту на кухне почти невозможно, однако необходимо. Часто больше всего страдают именно окна, ведь их мы не моем каждый день, а значит, там может накапливаться жир, оседать пыль и т.д. К счастью есть народные средства, которые помогут вернуть кухонным окнам кристальную чистоту.

Да, существует много средств для мойки стекла. Однако не все они всегда действенны, экологичны и доступны. "Телеграф" вместе с maisternia-idei расскажет, как избавиться от жира на кухонных окнах.

Почему на окнах на кухне появляется жир

Дело в том, что при приготовлении пищи происходит испарение, которое и влечет за собой появление жира. Когда блюда тушатся или жарятся, микрочастицы жира поднимаются в воздух, а затем оседают на поверхностях. Чтобы избежать сильного загрязнения, важно регулярно мыть окна, использовать вытяжку и проветривать помещение.

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Способ мытья окон от несложных загрязнений

Такой метод подойдет для регулярного мытья окон на кухне. Для этого вам нужно приготовить мыльный раствор. Для него вам понадобится литр теплой воды, стружка хозяйственного мыла и одна чайная ложка соды. Все ингредиенты нужно тщательно размешать в любой посудине, а затем протереть стекло. Если загрязнение не исчезает, раствор можно оставить на окне на 15 минут.

После этого нужно протереть стекло раствором из чайной ложки уксуса и литра холодной воды. Так вы избавитесь от разводов. Для того чтобы рамы окна также сияли чистотой, их можно натереть раствором соды с уксусом – это поможет устранить следы жира.

Способ мытья окон от сильных загрязнений

Этот способ подойдет для сложных загрязнений стекла. Для приготовления раствора вам понадобятся несколько капель нашатырного спирта и один литр воды. Их нужно смешать и натереть стекло. Однако спиртом нельзя натирать пластиковые рамы – аммиак может повредить их.

Для того чтобы очистить рамы и подоконники, смешайте зубную пасту с холодной водой. Сначала смойте основную грязь, затем с помощью щетки очистите рамы с раствором. Для дополнительной очистки можно использовать смесь уксуса с содой.

Ранее "Телеграф" делился главными секретами идеальной мойки окон. Стекло будет кристально чистым.