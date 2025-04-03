ИИ сделает перестановку в квартире за вас: как изменить интерьер с минимальными вложениями с помощью современных технологий

Инструменты ИИ помогут легко и быстро изменить интерьер комнаты, подобрать новые решения и идеи для предстоящего ремонта или легких изменений.

В эпоху современных технологий, ИИ занимает все большее место в нашей повседневной жизни. С его помощью мы создаем презентации, генерируем изображения и даже пишем романы.

Недавно в ИИ появилась еще одна полезная функция – создание и изменение интерьера. Благодаря современным технологиям вы можете легко изменить облик своего дома, не тратя много времени или средств. В этой статье мы рассмотрим, как искусственный интеллект может помочь трансформировать интерьер, а также покажем это на примере визуализаций, созданных с помощью современных технологий.

Почему ИИ – это идеальный инструмент для дизайна интерьера?

С ИИ вы не будете тратить время на поиски вариантов дизайна или платить специалистам. Стоит только написать запрос – и вот вы уже экспериментируете с цветом, расположением мебели, текстурами и декором.

Преимущества использования ИИ для дизайна интерьера:

1. Экономия времени и ресурсов.

2. Безграничные возможности для экспериментов.

3. Доступность.

4. Реалистичные визуализации.

Рассмотрим несколько примеров, как искусственный ум может изменить интерьер.

Пример 1

Первоначальный интерьер

Комната с множеством ярких цветов. ИИ советует использовать приглушенные цвета и перестановку мебели. Также советует сменить шторы. СhatGPT объясняет, что в этой комнате требуется больше простора и света. Для этого нужно переставить кровать на место кресла, а переместить кресло к стене.

Начальное фото интерьера

Результат:

Интерьер, измененный ИИ

Пример 2:

Начальное фото интерьера

ИИ советует добавить в комнату цветные акценты, растения, плед, подушки. Также неплохой идеей является включение в интерьер журнального столика и картин.

Результат:

Интерьер, измененный ИИ

Пример 3: Изменение цвета стен для нового настроения

Первоначальный интерьер

Вот современная гостиная с темными стенами, создающими минималистичный, но несколько мрачный вид. Черный диван и темные стены делают простор стильным, но немного холодным.

Начальное фото интерьера

Изменение с помощью ИИ

Мы попросили ИИ изменить цвет стен на светло-бежевый, чтобы сделать комнату более теплой и уютной. Вот результат:

Интерьер, измененный ИИ

Что изменилось?

– светло-бежевые стены добавили комнате тепла и уюта.

– Черный диван теперь контрастирует со стенами, создавая элегантный акцент.

- Комната визуально стала просторнее.

Пример 4: Добавление декоративных элементов

Первоначальный интерьер

Эта гостиная выглядит современно, но ей не хватает уюта. Отсутствие декоративных элементов делает простор немного холодным.

Начальное фото интерьера

Изменение с помощью ИИ

Мы попросили ИИ добавить подсвечники, чтобы добавить уют и теплоту. Вот результат:

Интерьер, измененный ИИ

Что изменилось?

- Подсвечники на журнальном столике добавили теплого акцента, делающего пространство более уютным.

– Они также создают ощущение завершенности, дополняя минималистичный стиль комнаты.

Пример 5: Изменение цвета мебели для создания контраста

Первоначальный интерьер

В этой гостиной диван имеет светло-бежевый цвет, гармонирующий со стенами, но выглядящий немного однообразно.

Начальное фото

Изменение с помощью ИИ

Мы попросили ИИ изменить цвет дивана на серый, чтобы придать контрасту. Вот результат:

Интерьер, измененный ИИ

Что изменилось?

- Серый диван создает контраст с бежевыми стенами, делая пространство более динамичным.

– Комната выглядит современнее, а серый цвет придает глубины.

- Серый диван гармонирует с другими элементами, такими как кресло и кухонный остров.

Пример 6: Добавление цветовых акцентов для оживления пространства.

Первоначальный интерьер

Эта спальня выглядит элегантно, но ей не хватает ярких акцентов, из-за чего пространство кажется немного скучным.

Начальное фото интерьера

Изменение с помощью ИИ

Мы попросили ИИ добавить цветные акценты, изменив цвет кресел на синий с красными узорами и добавив яркие подушки. Вот результат:

Интерьер, измененный ИИ

Что изменилось?

- Синие кресла с красными узорами прибавили яркости и оживили пространство.

– Желтые подушки создали дополнительный контраст, делая комнату более динамичной.

Пример 7: Изменение цвета кресел для создания единого стиля

Первоначальный интерьер

В этой спальне кресла имеют синий цвет с красными узорами, что придает яркости, но может не всем нравиться.

Начальное фото интерьера

Изменение с помощью ИИ

Мы попросили ИИ изменить цвет кресел на желтый, чтобы создать более теплый контраст. Вот результат:

Интерьер, измененный ИИ

Что изменилось?

– Желтые кресла придали комнате яркости.

– Пространство выглядит более гармоничным, поскольку желтый цвет дополняет бежевые тона.

– Желтые кресла также гармонируют с подушками, создавая единый стиль.

Пример 8: Изменение цвета ковра для обновления дизайна комнаты

Первоначальный интерьер

В этой спальне ковер имеет бежевый цвет, гармонирующий с другими элементами, но выглядящий немного однообразно.

Начальное фото

Изменение с помощью ИИ

Мы попросили ИИ изменить цвет ковра на белый, чтобы сделать пространство более свежим. Вот результат:

Интерьер, измененный ИИ

Что изменилось?

- Белый ковер создал яркий контраст и добавил уют.

Как начать использовать ИИ для дизайна интерьера?

1. Выберите инструмент ИИ, например MidJourney, DALL-E или специализированные приложения для дизайна, такие как RoomGPT.

2. Загрузите фото помещения: сделайте качественное фото комнаты, которую хотите изменить.

3. Укажите, что именно вы хотите изменить: например, "замени цвет стен на голубой" или "добавить картину над диваном".

ШИ позволяет каждому стать дизайнером своего пространства, открывая безграничные возможности для творчества.

Напомним, мы уже писали, что обсуждали на AI Day 2025 Forbes Ukraine с участием FAVBET Tech.