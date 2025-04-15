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Через три недели будете есть свежую зелень: как быстро вырастить укроп на грядке

Автор
Галина Струс
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Вырастить укроп не сложно, главное придерживаться некоторых правил
Вырастить укроп не сложно, главное придерживаться некоторых правил. Фото Телеграф/freepik

Полезные советы по выращиванию укропа

Укроп — ароматная и полезная зелень, которую многие любят добавлять в блюда, салаты и есть просто в свежем виде. Вырастить укроп легко, если придерживаться некоторых правил и знать некоторые нюансы. Мы уже рассказывали, какие овощи нельзя сажать рядом с картофелем, а сегодня делимся, как вырастить быстрый урожай укропа.

Укроп за три недели — как вырастить

Есть несколько простых правил, которых нужно придерживаться, чтобы укроп вырос быстрее, пишет издание The Spruce. Самое главное — это выбрать ранний сорт этой культуры, тогда и зелень на столе будет быстрее. Однако, не только сорт укропа определяет, как быстро он вырастет — для растения нужно создать необходимые условия.

Сажать укроп можно сразу, как только исчезнет вероятность заморозков, а земля немного прогреется. Под посев укропа выберите солнечное место с плодородной, хорошо дренируемой почвой. Семена вносите в землю не очень глубоко — на 2-3 см и присыпьте сверху землей.

укроп, зелень

Обычно грядки с укропом не требуют дополнительного удобрения. А вот поливать их не помешает, особенно, если на улице резко потеплеет и почва начнет подсыхать.

К слову, укроп может быть прихотливым из-за растений, которые растут рядом с ним. Поэтому не стоит сажать его там, где растет морковь, перец, картофель и лаванда. А вот базилик, кукуруза и спаржа станут хорошими соседями для укропа. Если придерживаться этих простых советов, то уже через 3-4 недели будете смаковать свежую ароматную зелень укропа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое растение стоит посадить на грядках с клубникой. С ним ягоды будут больше и вкуснее.

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