Через три тижні будете їсти свіжу зелень: як швидко виростити кріп на грядці

Корисні поради щодо вирощування кропу

Кріп — ароматна і корисна зелень, яку багато хто любить додавати до страв, салатів і їсти просто у свіжому вигляді. Виростити кріп легко, якщо дотримуватись деяких правил та знати деякі нюанси. Ми вже розповідали, які овочі не можна садити поруч із картоплею, а сьогодні ділимося, як виростити швидкий урожай кропу.

Кріп за три тижні — як виростити

Є кілька простих правил, яких потрібно дотримуватись, щоб кріп виріс швидше, пише видання The Spruce. Найголовніше — це вибрати ранній сорт цієї культури, тоді і зелень на столі буде швидше. Однак, не лише сорт кропу визначає, як швидко він виросте – для рослини потрібно створити необхідні умови.

Садити кріп можна відразу, як тільки зникне ймовірність заморозків, а земля трохи прогріється. Під посів кропу виберіть сонячне місце з родючим грунтом, що добре дренується.

Зазвичай, грядки з кропом не вимагають додаткового добрива. А от поливати їх не завадить, особливо якщо на вулиці різко потеплішає і грунт почне підсихати.

До речі, кріп може бути вразливим через рослини, які ростуть поряд з ним. Тому не варто садити його там, де росте морква, перець, картопля та лаванда. А ось базилік, кукурудза та спаржа стануть добрими сусідами для кропу. Якщо дотримуватися цих простих порад, то вже через 3-4 тижні смакуватимете свіжу ароматну зелень кропу.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку рослину варто посадити на грядках із полуницею. З нею ягоди будуть більшими і смачнішими.