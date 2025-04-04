Посадите это растение на грядках с клубникой и вы удивитесь результату: ягоды будут больше и вкуснее

Как оказалось, есть одно растение, которое может увеличить урожайность клубники

Весной многие дачники и огородники занимаются планированием и началом нового посевного сезона. Самое время узнать, что посадить на грядках рядом с клубникой, чтобы увеличить урожайность и сделать плоды более сочными и вкусными. Мы уже рассказывали, когда обрезать розы, а сегодня делимся "секретным" растением, которое станет отличным соседом клубнике.

Как оказалось, рядом с ягодами клубники на огороде или в саду нужно посадить базилик, пишет Express. Эта пряная трава создаст условия, при которых урожайность ягод может возрасти до 20%.

Зачем сажать базилик на грядке с клубникой?

Эксперты по садоводству говорят, что правильное огородное соседство может увеличить урожайность клубники на 20%, а также улучшить качество и даже вкус плодов. И в этом случае идеальным соседом-компаньоном для ягод станет базилик.

Это душистое растение благодаря своему аромату может отпугивать с грядки вредителей, таких, как тля и паутинный клещ. Именно они обычно покушаются на клубнику и портят урожай. Если вы посадите базилик между или вокруг грядок с ягодами, то эта пряность создаст природный барьер. К тому же, базилик маскирует приятный аромат самой клубники, чтобы вредители не сунулись на ваш огород вообще.

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