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Посадите это растение на грядках с клубникой и вы удивитесь результату: ягоды будут больше и вкуснее

Автор
Галина Струс
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Урожай клубники можно улучшить за счет правильного огородного соседства
Урожай клубники можно улучшить за счет правильного огородного соседства. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Как оказалось, есть одно растение, которое может увеличить урожайность клубники

Весной многие дачники и огородники занимаются планированием и началом нового посевного сезона. Самое время узнать, что посадить на грядках рядом с клубникой, чтобы увеличить урожайность и сделать плоды более сочными и вкусными. Мы уже рассказывали, когда обрезать розы, а сегодня делимся "секретным" растением, которое станет отличным соседом клубнике.

Как оказалось, рядом с ягодами клубники на огороде или в саду нужно посадить базилик, пишет Express. Эта пряная трава создаст условия, при которых урожайность ягод может возрасти до 20%.

Зачем сажать базилик на грядке с клубникой?

Эксперты по садоводству говорят, что правильное огородное соседство может увеличить урожайность клубники на 20%, а также улучшить качество и даже вкус плодов. И в этом случае идеальным соседом-компаньоном для ягод станет базилик.

Это душистое растение благодаря своему аромату может отпугивать с грядки вредителей, таких, как тля и паутинный клещ. Именно они обычно покушаются на клубнику и портят урожай. Если вы посадите базилик между или вокруг грядок с ягодами, то эта пряность создаст природный барьер. К тому же, базилик маскирует приятный аромат самой клубники, чтобы вредители не сунулись на ваш огород вообще.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой цветок спасет вашу грядку с помидорами. Узнайте, что посадить возле томатов для отпугивания вредителей.

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#Клубника #Базилик #Полезные советы #Огород