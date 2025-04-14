Держите их подальше друг от друга: какие овощи нельзя сажать рядом с картофелем, и почему

Очень важно при посадке картофеля сохранять правильное огородное соседство

Весна — время нового посевного сезона. После похолодания украинские огородники и дачники активно планируют посадку картофеля и других культур на своих участках. Мы уже рассказывали, что лучше сажать картофель после Пасхи. А сегодня делимся, какие растения и культуры лучше не сажать по соседству с картофелем.

Как оказалось, некоторые овощи и зелень могут конкурировать с картофелем на грядке, пишет издание The Spruce. Поэтому их лучше не сажать близко друг к другу.

Худшие растения-компаньоны для картофеля

Некоторые растения могут негативно влиять на рост картошки, а также на ее вкусовые качества. Поэтому стоит сажать их подальше от этого корнеплода. Так, например, лучше всего не делать соседом по огороду пасленовые культуры, так как картофель сам представитель пасленовых и они будут конкурировать за ресурсы и привлекать больше вредителей.

К пасленовым относятся перец, томаты, физалис, баклажаны и окра. Они могут привлекать вредоносные патогены и конкурировать за ресурсы в почве рядом с картофелем.

Также не стоит сеять около картошки морковь и репу, так как это тоже корнеплоды и они будут отбирать питательные вещества из почвы.

Не сейте огурцы рядом с картофелем, ведь они будут конкурировать за воду в земле, а также могут распространять фитофтороз.

Тыква и кабачки также плохие соседи для картошки — они могут нарушать рост корнеплодов, конкурировать за воду и питательные ресурсы. А еще не сейте семена подсолнухов на площади с картошкой, так как они выделяют химические вещества, которые могут подавлять рост картофеля.

А вот хорошими соседями для картошки на огороде станут: фасоль, разные виды капусты, кукуруза, хрен, редиска, горох, лук, шпинат, салат, базилик, бархатцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое растение стоит посадить на грядках с клубникой. С ним ягоды будут больше и вкуснее.