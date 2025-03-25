Есть важное условие: когда рассаду помидоров можно сажать в открытый грунт

Что нужно знать перед тем, как высаживать рассаду томатов в грунт

Выращивание рассады — процесс трудоемкий и непростой, однако интересный и полезный. Урожай, выращенный собственноручно, уж точно вас порадует. Мы уже рассказывали, как часто нужно поливать рассаду, а сегодня делимся, когда нужно пересаживать рассаду помидоров в открытый грунт.

Есть важное условие, которое решит, получите ли вы урожай из саженцев, пишет издание The Spruce. И высаживая рассаду помидоров в открытый грунт это условие обязательно нужно учитывать.

Когда высаживать рассаду помидоров в грунт

Примерно за 3-4 недели до того, как высаживать рассаду в открытый грунт, нужно пересадить саженцы из мелких контейнеров в более просторные лотки или горшки. Растения при этом должны быть примерно 7-10 см в высоту и иметь три или больше пар листьев. Это поможет укрепить корневую систему помидоров перед высадкой на огороде.

Когда саженцы хорошо прорастут в больших контейнерах, их можно смело высаживать в открытый грунт. И вот здесь важно учитывать главное условие — должно быть достаточно тепло. То есть вероятность заморозков должна быть нулевая, иначе все было тщетно. Следите, чтобы в течении нескольких дней подряд температура была на уровне 18-20 градусов по Цельсию. Вот тогда и можно сажать рассаду в открытый грунт.

Когда ваши саженцы вырастут примерно до 20-25 см в высоту, а температура на улице будет достаточно теплой и комфортной, можно приступать к высадке рассады помидоров в огороде. Перед посадкой нужно обработать почву от сорняков, а также удобрить ее компостом, чтобы грядки были более рыхлые. Высаживать помидоры лучше на солнечной стороне участка. А после высадки саженцев, равномерно полейте каждое растение.

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