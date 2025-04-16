Украсит любую корзину: как сделать пасхальный декор из масла

Это лучше, чем масло в рюмочке

Пасха приближается, и пора подумать об оформлении праздничной корзины. В прошлом году особую популярность имели украшения из масла в виде роз, которые украсили сотни пасхальных корзинок.

Инструкцию по изготовлению масляных троян своими руками опубликовали на странице ask_edith в соцсетях.

Как сделать масляную розу для праздничной корзины

Процесс создания такого украшения очень прост:

Разрежьте брусок масла на три равные части. Аккуратно обрежьте каждую часть с четырех сторон, сглаживая углы. Нарежьте масло на тонкие слайсы – это будут лепестки вашей розы. Для создания серединки цветка возьмите 5-6 лепестков, выложите их в ряд, немного подверните пополам и сверните. Постепенно добавляйте лепестки по кругу, пока не сформируете полноценную розу.

При желании можно присыпать цветок паприкой для более эффектного вида.

Практические советы

Для создания розы лучше подойдет домашнее масло, но можно использовать и качественное магазинное масло с высоким процентом жирности (82% и более).

Масляные украшения удобно делать заранее и хранить в холодильнике. Если вы беспокоитесь, что роза может растаять в церкви во время освящения, слегка подморозьте ее в морозилке перед выходом из дома и поставьте в креманку. Такое оригинальное украшение не только украсит вашу пасхальную корзину, но и потом станет вкусным дополнением к праздничному столу.

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