Производители лекарств так и не снизили свои цены вопреки решению СНБО и президента, — эксперт

Несмотря на публичное поручение президента Владимира Зеленского и решение Совета национальной безопасности и обороны, украинские производители лекарств так и не снизили свои отпускные цены на препараты. Наоборот для людей цены на 95% препаратов даже выросли.

Об этом заявил журналист и экономический обозреватель Сергей Лямец.

"На практике произошло перераспределение доходов в пользу нескольких участников рынка из числа производителей, а в целом лекарства подорожали", — отметил Лямец.

Как отмечает эксперт, ожидаемое снижение цен касалось лишь 100 наименований из перечня Минздрава, охватывающих не более 5% рынка. При этом цены на остальные препараты или остались на прежнем уровне, или выросли. По словам Лямца, "пир состоялся за счет аптек" — именно они потеряли значительную часть доходов после запрета маркетинговых договоров, в то время как производители оставили сэкономленные средства себе.

Такая ситуация создает риски закрытия аптек, особенно в прифронтовых регионах.

"После решения президента производители должны были бы снизить цены за счет неожиданной 'экономии'. Но они этого не сделали. Дополнительные сотни млн грн в месяц — оставили себе", — подчеркнул Лямец.