"Теперь копаем". Собрали лучшие мемы о соглашении по полезным ископаемым

Подписана политическая часть соглашения, изложенная на 12 страницах

Подписание между Украиной и США соглашения о полезных ископаемых вдохновило украинцев на создание мемов. Ведь в этот день произошло еще несколько громких событий: нападение на активиста Сергея Стерненко и завершение продаж Биг-Тейсти в МакДональдзе.

"Телеграф" собрал самые смешные мемы по подписанному соглашению. Заметим, что оно касается не просто полезных ископаемых, но и редкоземельных металлов.

Информация о подписании соглашения между Украиной и США появилась еще в ночь на 1 мая, а днем произошло несколько громких событий. Сначала нападение на Стерненко, а затем "уход Биг-Тейсти" с МакДональдза, что сильно напугало украинцев. На фоне этого у многих возник вопрос: "Что Украина подписала?!"

Также были и шутки по поводу того, что теперь следует копать землю, как кроты, ведь соглашение подписано, а полезные ископаемые сами себя не добудут.

Не упустили украинцы возможности пошутить по поводу "зради", отметив, что некоторые металлы уже "исчезают" с земли Украины. Но появляются новые, к примеру, "зрадій".

Напомним, что соглашение об ископаемых может столкнуться с подводными камнями в Раде. Народные избранники получили документ на 12 страниц без важнейшей технической информации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за 57 минералов вписаны в соглашение с США, и в каких отраслях их используют.