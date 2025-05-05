Как Украина интегрируется в глобальные AI-тренды: в Киеве прошла встреча CEO Talks с Леонидом Полупаном

В Киеве состоялась встреча в формате CEO Talks от Diia.City Union. Гостем мероприятия стал Леонид Полупан, глава Microsoft в Украине и странах Балтии. Украинская IT-компания FAVBET Tech выступила партнером события.

Мероприятие собрало представителей технологического сектора, резидентов Дія.City и участников сообщества Diia.City Union. В центре обсуждения — вызовы IT-индустрии, роль Украины в глобальном развитии искусственного интеллекта и стратегические направления Microsoft на локальном рынке.

Леонид Полупан посвятил значительную часть беседы теме внедрения ИИ. По его словам, Украина имеет все предпосылки, чтобы быть не только пользователем, но и разработчиком высокотехнологичных решений в сфере искусственного интеллекта. Особенно он отметил уровень экспертизы украинских специалистов в сфере кибербезопасности, который, по его мнению, является критически важным для создания безопасных AI-продуктов.

"На этот раз в рамках CEO Talks мы получили очень искренний и глубокий диалог о роли ИИ в трансформации индустрии, о локальных вызовах и глобальных перспективах. Именно такой обмен опытом делает наше сообщество сильнее. Мы рады поддерживать мероприятия, которые способствуют укреплению IT-комьюнити и обмену опытом среди бизнес-лидеров. CEO Talks — это важная инициатива, способствующая неформальной коммуникации между предпринимателями, которые сегодня строят экономическую устойчивость Украины", — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Среди других тем, которые обсуждались — адаптация глобальной стратегии Microsoft к украинским реалиям, поддержка локального рынка в условиях военного времени и успешные кейсы сотрудничества с украинскими компаниями.

О FAVBET Tech

FAVBET Tech — украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений.

По итогам 2024 года компания вошла в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. FAVBET Tech активно развивает украинскую технологическую экосистему, является членом IT Ukraine Association, в сотрудничестве с которой инициировала создание первого в Украине AI-комитета. Кроме того, компания входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City".