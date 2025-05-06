Не торопитесь с помидорами: что лучше сажать в начале мая

Что можно сажать в начале мая, а с чем лучше подождать (список)

Начало мая – время активных садовых работ для украинских огородников. Однако высаживать можно не все из-за угрозы ночных заморозков.

В мае часто бывает заморозок, который может уничтожить рассаду.

Смело сейте холодостойкие растения. Морковь, свекла, редис, салат и шпинат не боятся прохладной погоды и успеют дать хороший урожай. Также можно высаживать лук, чеснок и картофель.

Если вы высадили растения, накройте их агроволокном или пленкой. Это сохранит тепло и защитит молодые побеги от заморозков.

Обращайте внимание на знаки природы. Зацвела черемуха – ждите заморозков и не высаживайте теплолюбивые культуры. А вот когда распускается сирень, холодов обычно уже не бывает.

Перед посадкой хорошо подготовьте землю. Перекопайте ее, разрыхлите и добавьте компост или перегной. На кислых почвах рассыпьте доломитовую муку или древесную золу.

Не сажайте овощи там, где они росли в прошлом году. Смена места убережет растения от болезней и вредителей, перезимовавших в почве.

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