С последним звонком 2025! Яркие поздравления, открытки и картинки на украинском

Пожелайте школьникам и выпускникам новых свершений

Конец мая традиционно ознаменован последними школьными звонками. Для большинства учеников это долгожданный день, ведь впереди — летние каникулы. А вот для выпускников, которые прощаются со школой навсегда, он может быть довольно грустным.

Хотя и в 2025 году праздник Последнего звонка проходит в непростых условиях — война, начатая Россией, все еще не завершилась, — этот день остается символом новых надежд. Впереди у школьников долгожданные каникулы и передышка от учебы, а выпускникам предстоит готовиться к новым свершениям в высших учебных заведениях.

В это особенное время "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток ко Дню последнего звонка 2025. Пожелайте школьникам веселых каникул, а выпускникам — удачи на вступительных экзаменах. Скачивайте понравившуюся картинку и делитесь ими с друзьями и родными в социальных сетях, мессенджерах.

Пожелания на Последний звонок 2025 на украинском: открытки

В апреле "Телеграф" писал, что соцсети заполонила тревожная новость: вроде бы украинским школьникам сократили летние каникулы с 3 месяцев до двух. Это вызвало беспокойство среди родителей, ведь они опасаются, что у детей будет меньше времени для полноценного отдыха.