З останнім дзвоником 2025! Яскраві привітання, листівки і картинки українською

Побажайте школярам та випускникам нових звершень

Кінець травня традиційно ознаменовано останніми шкільними дзвінками. Для більшості учнів це довгоочікуваний день, адже попереду літні канікули. А от для випускників, які прощаються зі школою назавжди, він може бути досить сумним.

Хоча й у 2025 році свято Останнього дзвоника відбувається у непростих умовах — війна, розпочата Росією, все ще не завершилася, — цей день залишається символом нових надій. Попереду у школярів довгоочікувані канікули та перепочинок від навчання, а випускникам належить готуватися до нових звершень у вищих навчальних закладах.

У цей особливий час "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок до Дня останнього дзвінка 2025. Побажайте школярам веселих канікул, а випускникам — удачі на вступних іспитах. Завантажуйте картинку, що сподобалася, і діліться ними з друзями та рідними в соціальних мережах, месенджерах.

Побажання на Останній дзвінок 2025 українською: листівки

У квітні "Телеграф" писав, що соцмережі заполонила тривожна новина: начебто українським школярам скоротили літні канікули з 3 місяців до двох. Це викликало занепокоєння серед батьків, адже вони побоюються, що у дітей буде менше часу для повноцінного відпочинку.