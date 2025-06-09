Метеозависимым приготовиться: в Украине вжарит высокое атмосферное давление, когда ждать (карта)

Такие высокие показатели атмосферного давления значительно превышают комфортную норму для организма человека

Погода в Украине непредсказуема и очень часто меняется, недавно было холодно, а сейчас жара. Однако стоит наблюдать не только за столбиком термометра, но и за атмосферным давлением, а в ближайшие дни оно будет высоким.

Синоптики сайта Ventusky предупреждают о двух сложных днях для метеочувствительных украинцев. По прогнозам, 10 и 13 июня на территории страны ожидается значительное повышение атмосферного давления, что может негативно отразиться на самочувствии многих людей.

10 июня — первый "удар" высокого давления в Украине

По данным метеорологов, 10 июня атмосферное давление по всей территории Украины будет достигать критически высоких показателей. В западных регионах, в частности, во Львове и Ровно, давление будет составлять 1025-1026 мм рт. ст. В столице и центральных областях (Киев, Житомир, Черкассы) показатели будут на уровне 1016–1022 мм рт. ст.

Восточные регионы также не уйдут от высокого давления — в Харькове ожидается 1012 мм рт. ст., в Днепре — 1014 мм рт. ст., а в Донецкой области показатели будут колебаться в пределах 1011-1013 мм рт. ст. Даже в южных областях, где обычно давление ниже, оно будет достигать 1015-1019 мм рт. ст.

13 июня в Украине будет повторное давление атмосферы

Через три дня, 13 июня, ситуация практически повторится, но с несколько иной географией распределения давления. Западная Украина снова окажется под самым "прессом" — во Львове, Тернополе и Черновцах давление достигнет максимальных 1025-1026 мм рт. ст.

Центральные области будут несколько ниже, но все еще высокие показатели: Киев — 1023 мм рт. ст., Черкассы и Кременчуг — 1022 мм рт. ст. На востоке страны давление будет составлять: Харьков – 1020-1021 мм рт. ст., Днепр — 1020 мм рт. ст., Луганск — 1015-1016 мм рт. ст.

Что означают эти показатели

Такие высокие показатели атмосферного давления значительно превышают комфортную норму для организма человека. Атмосферное давление свыше 1020 мм рт. ст. уже считается повышенным, а показатели 1025—1026 мм рт. ст. – критически высокими.

Что такое атмосферное давление

Атмосферное давление — это вес всего давящего на земную поверхность воздушного столба. Он постоянно меняется в зависимости от погодных условий и может оказывать существенное влияние на организм человека.

Обычное атмосферное давление составляет 760 мм рт. ст. (1013 ГПа). Колебания в пределах ±10 мм рт. ст. считаются допустимыми, но резкие скачки или критически высокие или низкие показатели могут негативно влиять на здоровье.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

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