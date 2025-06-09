Метеочутливим приготуватись: в Україні вжарить високий атмосферний тиск, коли чекати (карта)

Такі високі показники атмосферного тиску значно перевищують комфортну норму для людського організму

Погода в Україні непередбачувана і дуже часто змінюється, нещодавно було холодно, а зараз спека. Проте варто спостерігати не тільки за стовпчиком термометра, але й за атмосферним тиском, а він найближчими днями буде високим.

Синоптики сайту Ventusky попереджають про два складні дні для метеочутливих українців. За прогнозами, 10 та 13 червня на території країни очікується значне підвищення атмосферного тиску, що може негативно вплинути на самопочуття багатьох людей.

10 червня — перший "удар" високого тиску в Україні

За даними метеорологів, 10 червня атмосферний тиск по всій території України сягатиме критично високих показників. У західних регіонах, зокрема у Львові та Рівному, тиск становитиме 1025-1026 мм рт. ст. У столиці та центральних областях (Київ, Житомир, Черкаси) показники будуть на рівні 1016-1022 мм рт. ст.

Східні регіони також не уникнуть високого тиску — у Харкові очікується 1012 мм рт. ст., у Дніпрі — 1014 мм рт. ст., а на Донеччині показники коливатимуться в межах 1011-1013 мм рт. ст. Навіть у південних областях, де зазвичай тиск нижчий, він сягатиме 1015-1019 мм рт. ст.

13 червня в Україні буде повторний натиск атмосфери

Через три дні, 13 червня, ситуація практично повториться, але з дещо іншою географією розподілу тиску. Західна Україна знову опиниться під найбільшим "пресом" — у Львові, Тернополі та Чернівцях тиск досягне максимальних 1025-1026 мм рт. ст.

Центральні області матимуть дещо нижчі, але все ще високі показники: Київ — 1023 мм рт. ст., Черкаси та Кременчук — 1022 мм рт. ст. На сході країни тиск становитиме: Харків — 1020-1021 мм рт. ст., Дніпро — 1020 мм рт. ст., Луганськ — 1015-1016 мм рт. ст.

Що означають ці показники

Такі високі показники атмосферного тиску значно перевищують комфортну норму для людського організму. Атмосферний тиск понад 1020 мм рт. ст. вже вважається підвищеним, а показники 1025-1026 мм рт. ст. — критично високими.

Що таке атмосферний тиск

Атмосферний тиск — це вага всього повітряного стовпа, що тисне на земну поверхню. Він постійно змінюється залежно від погодних умов і може суттєво впливати на організм людини.

Нормальний атмосферний тиск становить 760 мм рт. ст. (1013 гПа). Коливання в межах ±10 мм рт. ст. вважаються допустимими, але різкі стрибки або критично високі чи низькі показники можуть негативно впливати на здоров'я.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

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