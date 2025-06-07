Надвигаются ливни: какие украинские области будут больше страдать от осадков и когда

Кроме дождей, в некоторых регионах прогнозируют грозы

Кажется, лето только началось, а погода уже успевает удивить украинцев. Несмотря на теплый календарный сезон, в Украине в ближайшие дни ожидается серия проливных дождей, которые пройдут в нескольких регионах — кое-где с грозами и значительными осадками.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Ventusky.

Что прогнозируют на 12 июня

В четверг, 12 июня, непогода затронет сразу несколько регионов Украины. Больше всего дождя выпадет на севере Луганской области, где, по прогнозам, уровень осадков может достичь 9,8 мм. В то же время, на юге Винницкой области ожидается еще больше — 11,4 мм. Умеренные осадки пройдут также в Полтавской области, особенно в районе Кременчуга, там ожидается до 9,5 мм.

Погода 12 июня

Кроме дождей в некоторых регионах прогнозируют грозы. Вероятность таких погодных явлений высока в:

Николаевской области

Одесской области

южных районах Донбасса (в частности, в Мариупольском районе)

севера Луганщины

В Херсонской области также пройдут дожди, хотя и менее интенсивные — до 5 мм осадков, с кратковременными ливнями в определенных районах.

Что прогнозируют на 13 июня

На следующий день пятницу, 13 июня, осадки станут еще мощнее. Прогнозируется большой дождливый фронт, тянущийся из Сумщины в Днепропетровскую область. Больше воды может выпасть:

Сумская область — до 22,2 мм

Полтавская область — около 18 мм

Черкасщина – до 10,4 мм

Днепропетровщина — 12,3 мм

Погода 13 июня

В приграничных районах между Сумской и Харьковской областями возможны грозы, сопровождающие сильные ливни. На юге Запорожской области также прогнозируются небольшие осадки и локальные грозы, преимущественно ближе к административной границе области.

Отметим, что приведенные данные основываются на прогнозе погодного сервиса, который, несмотря на высокую детализацию, может давать неточности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве сейчас наблюдается переменная облачность, местами проходят дожди. В течение 7-8 июня дневная температура будет превышать +30 градусов. В то же время синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра.