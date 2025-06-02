Погода готовит сюрприз: когда в Киеве и области ждать грозу с градом

Несмотря на непогоду, температура воздуха остается высокой

Киевлян и жителей Киевской области предупреждают об ухудшении погодных условий во вторник, 3 июня. Возможны грозы, местами град и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Днем в Киеве и Киевской области прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Температура днем поднимется до +24…29 по области, в Киеве — до +26…28. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью осадков не ожидается. Температура в темное время суток от +13 ° до +18°, в Киеве +15°…+17°.

В регионе объявил I уровень опасности (желтый) из-за потенциальной угрозы шквалов и града, которые могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, что 3 июня также принесет в Киев переменную облачность, но вместе с туманом и дождем. Туман ожидается только утром.

На следующий день, 4 июня, небо над городом будет в плену облаков, хотя к вечеру предполагается прояснение. Дождей не будет. Воздух днем прогреется до +23 градусов, а ночью остынет до +15 градусов. В течение ночи и дня будут бурлить самые сильные ветра.

Ранее "Телеграф" писал, какие дни в начале июня будут самыми жаркими. Почти с первых дней лета украинцев ожидает жара, ведь местами столбик термометра будет достигать отметки до +34 градусов.