Часть страны зальет, а другую поджарит: чем погода "порадует" украинцев 8 июня

В Украине еще некоторое время продержится жара

Календарное лето началось с жарких дней, однако вскоре погода в Украине станет более прохладной. На фоне этого в западной части страны продолжится дождливый сезон.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Согласно его информации, воскресенье, 8 июня, будет очень жарким для большей части страны.

В частности, в центральных, северных, южных и восточных областях температура воздуха днем может подняться до +35 градусов по Цельсию. Ночью будет прохладней — около +18…+21.

На западе дни будут прохладнее — +25…+27, хотя местами возможно и +30. Не в последнюю очередь это связано с дождями и грозами, которые принесут спасительную прохладу. Впрочем, учитывая то, что на западе Украины в последние дни наблюдаются настоящие наводнения из-за обилия осадков, местных жителей это всё вряд ли обрадует.

Кратковременные дожди будут периодически идти по всей территории Украины в течение всей предстоящей недели. Из-за этого период жары закончится ближе ко вторнику, 10 июня. Местами высокие температуры продержатся чуть дольше.

Согласно данным Ventusky, весь июнь будет относительно прохладным, а температура воздуха редко будет подниматься выше +25 градусов в светлое время суток. Поэтому людям, которые не переносят жару, осталось потерпеть совсем немного.

Как сообщалось ранее, в некоторых областях на этих выходных столбики термометров могут подняться до +40 градусов.