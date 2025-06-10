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Пришла на поезд, а твоего вагона нет. "Укрзализныця" снова попала в курьезную ситуацию (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Поезда "Укрзализныци" не по порядку размещают вагоны
Поезда "Укрзализныци" не по порядку размещают вагоны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Видео уже завирусилось в сети

Довольно часто "Укрзализныця" попадает в курьезные ситуации и не только с меню от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ведь бывает, что у поезда странное размещение вагонов.

Об этом рассказала пользовательница в Тик Ток. Ее видео сразу же стало вирусным и собрало сотни комментариев о схожих ситуациях.

"REAL: у тебя 16 вагон, а до отправления осталось 7 минут", — говорится в видео.

На ролике видно, что поезд заканчивается 15 вагоном, хотя пассажиры имеют билеты на 16. Поэтому у многих и возник вопрос: где нужный вагон и что происходит с их нумерацией.

В комментариях пользователи отметили, что предположительно нужный вагон находится в голове поезда. Ведь именно туда прицепляются дополнительные вагоны на станциях. Однако автор пояснила, что 12 вагон в этом поезде выполнял роль 16.

Некоторые даже рассказывали, что их рейсы задерживались из-за того, что вагоны не прицепили вовремя и приходилось ждать. Были даже те, кто вынужден был ехать не в том вагоне, что указан в билете.

Также пользователи подняли и важную тему, что они обычно не понимают слов "Нумерация начинается с западной/восточной стороны". Ведь большинство в принципе тяжело ориентируется, где запад и восток на перроне.

Напомним, после скандала "Укрзализныця" объяснила, почему платит сотрудникам так мало. На это есть веская причина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" продала двойные билеты на поезд в Днепр.

Теги:
#Укрзализныця #Поезд #Курьез #Вагон