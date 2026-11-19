"Цены божеские". Украинцы придумали бизнес на GTA 6 и стали мемом
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Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X/S
Выход игры GTA 6 вдохновил геймеров создать новый мини-бизнес. Ведь теперь можно за деньги посмотреть, как кто-то играет в легендарную игру.
Соответствующие объявления уже появились на платформе продажи услуг и вещей. Цены сильно разнятся.
"Приглашаю посмотреть, как я играю в GTA 6", — говорится в объявлении.
Кто предлагает посмотреть на игру за 10 грн, а кто — даже за 100 грн. Интересно, что есть объявления, где указана цена за один час, а есть те, где без лимита по времени. Некоторые геймеры предлагают скидки детям и военным.
К примеру, один из авторов дает –10% детям до 6 лет. Другой геймер -50% военным. Большинство объявлений не имеют специфических условий или инструкций, но есть и исключения. К примеру, один автор четко отметил то, что игру будет проходить по своему усмотрению.
"Приглашаю вас посмотреть, как я играю в GTA 6, предупреждаю, вы сможете только наблюдать и комментировать мои действия, предложить решение какой-либо ситуации, играть не дам, не ждите. Если будете просить поиграть, цену повыше", — говорится в объявлении.
Предложения посмотреть, как кто-то играет в GTA 6 стали поводом для мемов, где отмечали, что цена на услугу еще не так высока.
"Цены очень божеские", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мемы украинцы наклепали о легендарной игре. В шутках упомянули и Крымский мост.