Министр обороны Бельгии на встрече с Арсением Яценюком: Мы не отойдем от Украины

Глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк встретился с главой оборонного ведомства Бельгии

"Для меня и моей партии поддержка Украины — это вопрос наших ценностей. Мы не отойдем от Украины". Эти слова министра обороны Бельгии Тео Франкена передал украинцам после встречи с главой ведомства глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк.

"Эти слова услышал сегодня на встрече с ним и хочу передать соотечественникам", — написал он в своем Facebook .

"Поддержка Украины со стороны министра и Бельгии беспрецедентна. Миллиард евро помощи и поставки самолетов F-16 – это мощный ответ на российскую агрессию", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Глава КБФ выразил благодарность за визит министра в Украину в апреле и его дружбу с Киевским форумом по безопасности.