Міністр оборони Бельгії на зустрічі з Арсенієм Яценюком: Ми не відійдемо від України

Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк зустрівся з очільником оборонного відомства Бельгії

"Для мене і моєї партії підтримка України — це питання наших цінностей. Ми не відійдемо від України". Ці слова міністра оборони Бельгії Тео Франкена передав українцям після зустрічі з очільником відомства голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

"Ці слова почув сьогодні на зустрічі з ним і хочу передати співвітчизникам", — написав він у своєму Facebook .

"Підтримка України з боку міністра та Бельгії безпрецедентна. Мільярд євро допомоги та поставки літаків F-16 — це потужна відповідь на російську агресію", — підкреслив Арсеній Яценюк.

Голова КБФ висловив вдячність за візит міністра в Україну в квітні та його дружбу з Київським безпековим форумом.