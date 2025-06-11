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Міністр оборони Бельгії на зустрічі з Арсенієм Яценюком: Ми не відійдемо від України

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Тео Франкен і Арсеній Яценюк Новина оновлена 11 червня 2025, 14:42
Тео Франкен і Арсеній Яценюк. Фото ksf.openukraine.org

Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк зустрівся з очільником оборонного відомства Бельгії

"Для мене і моєї партії підтримка України — це питання наших цінностей. Ми не відійдемо від України". Ці слова міністра оборони Бельгії Тео Франкена передав українцям після зустрічі з очільником відомства голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

"Ці слова почув сьогодні на зустрічі з ним і хочу передати співвітчизникам", — написав він у своєму Facebook.

"Підтримка України з боку міністра та Бельгії безпрецедентна. Мільярд євро допомоги та поставки літаків F-16 — це потужна відповідь на російську агресію", — підкреслив Арсеній Яценюк.

Голова КБФ висловив вдячність за візит міністра в Україну в квітні та його дружбу з Київським безпековим форумом.

Теги:
#Арсеній Яценюк #Бельгія #КБФ #Київський безпековий форум