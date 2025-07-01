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С этим рецептом вы не захотите даже мяса: готовим невероятные вкусности из кабачков

Автор
Елена Мазун
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Автор
Нежные и вкусные кабачки в яйце
Нежные и вкусные кабачки в яйце. Фото babusyni-retsepty

Простой, но очень вкусный рецепт

Кабачки – универсальный продукт. Из них приготовить множество вкусных и полезных блюд: кабачки по-французски, икру, закусочные торты, их можно вкусно консервировать, солить и мариновать.

"Бабушкины рецепты" предлагают приготовить вкусные кабачки в кляре. Это так просто делать, что вам с удовольствием помогут дети. А как это кушанье будет есть вся семья — за уши не оттащишь!

Как приготовить вкусно кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. (600 г);
  • мука — 2 ст. л.;
  • крахмал – 1 ст. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • укроп – 20 г;
  • соль – 0,5 ч.л. (по своему вкусу);
  • черный перец – по своему вкусу;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Кабачки промыть, при необходимости почистить и нарезать на маленькие порционные брусочки.
  2. В нарезанные кабачки нужно добавить муку и крахмал, хорошо перемешать.
  3. Затем нужно добавить яйца и снова хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек кабачка был в яйце. Посолить, поперчить будущее блюдо.
  4. Кабачки перемешать и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом.
  5. Блюдо необходимо обжарить на огне выше среднего со всех сторон до золотистого цвета, после чего отправить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  6. Далее нужно переложить кабачки в салатник, добавить натертый на мелкой терке чеснок, мелко нарезанный укроп и перемешать.

Кабачки готовы. Подаем их с любимым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!

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