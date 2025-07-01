С этим рецептом вы не захотите даже мяса: готовим невероятные вкусности из кабачков
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Простой, но очень вкусный рецепт
Кабачки – универсальный продукт. Из них приготовить множество вкусных и полезных блюд: кабачки по-французски, икру, закусочные торты, их можно вкусно консервировать, солить и мариновать.
"Бабушкины рецепты" предлагают приготовить вкусные кабачки в кляре. Это так просто делать, что вам с удовольствием помогут дети. А как это кушанье будет есть вся семья — за уши не оттащишь!
Как приготовить вкусно кабачки
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт. (600 г);
- мука — 2 ст. л.;
- крахмал – 1 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп – 20 г;
- соль – 0,5 ч.л. (по своему вкусу);
- черный перец – по своему вкусу;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Кабачки промыть, при необходимости почистить и нарезать на маленькие порционные брусочки.
- В нарезанные кабачки нужно добавить муку и крахмал, хорошо перемешать.
- Затем нужно добавить яйца и снова хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек кабачка был в яйце. Посолить, поперчить будущее блюдо.
- Кабачки перемешать и отправить на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Блюдо необходимо обжарить на огне выше среднего со всех сторон до золотистого цвета, после чего отправить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Далее нужно переложить кабачки в салатник, добавить натертый на мелкой терке чеснок, мелко нарезанный укроп и перемешать.
Кабачки готовы. Подаем их с любимым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!