Россия бьет по внешним линиям, по которым столица получает электроэнергию

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Киев полностью зависит от поставок электроэнергии извне: местная централизованная генерация остановилась. Резервные источники поддержат критическую инфраструктуру, но не сократят отключения для населения.

О состоянии столичного энергоузла рассказали "Телеграфу" депутаты Киевсовета, входящие во Временную контрольную комиссию (ВКК). До остановки генерации три киевские ТЭЦ производили около 1 300 МВт при средней зимней потребности города около 2 000 МВт.

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Для чего Киеву резервное питание

В Киевсовете столичный энергоузел называют самым проблемным местом. По словам депутата Киевсовета от фракции "Европейская солидарность" Леонида Емца, работы по установке резервных источников питания уже завершили вне рамок плана устойчивости.

"Что касается электроэнергии, то резервные источники есть. Срок их установки – примерно два года, но эти работы уже проведены", – сказал Емец.

Когенерационные установки не покроют всю потребность столицы в электроэнергии. При дефиците электричество в первую очередь направят на объекты критической инфраструктуры, пояснила депутат Киевсовета от фракции "Голос" Зоя Ярош.

От чего будут зависеть отключения

"Если разрушения продолжатся, логично, что количество отключений увеличится, ведь критическая инфраструктура не будет потреблять меньше электроэнергии", – отметила депутат Киевсовета Зоя Ярош.

По словам Емца, российские разведывательные и диверсионные службы пытаются выяснить, где расположены источники когенерации. Как быстро в домах киевлян будут восстанавливать воду, тепло и свет, будет зависеть от работы контрразведки, противовоздушной обороны и ремонтных бригад.

Как сообщал "Телеграф", ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ прекратили вырабатывать электроэнергию после российских обстрелов.