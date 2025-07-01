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З цим рецептом ви не захочете навіть м’яса: готуємо неймовірну смакоту з кабачків

Автор
Олена Мазун
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Автор
Ніжні та смачні кабачки в яйці
Ніжні та смачні кабачки в яйці. Фото babusyni-retsepty

Простий, але надзвичайно смачний рецепт

Кабачки – універсальний продукт. З них приготувати безліч смачних та корисних страв: кабачки по-французьки, ікру, закусочні торти, їх можна смачно консервувати, солити та маринувати.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати смачні кабачки у клярі. Це так просто робити, що вам із задоволенням допоможуть діти. А як цю страву їстиме вся родина — за вуха не відтягнеш!

Як приготувати смачно кабачки

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 шт. (600 г);
  • борошно — 2 ст. л.;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • часник – 1 зубчик;
  • кріп — 20 г;
  • сіль — 0,5 ч.л. (на свій смак);
  • чорний перець – на свій смак;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помити, при необхідності почистити та нарізати на маленькі порційні брусочки.
  2. У нарізані кабачки потрібно додати борошно та крохмаль, все добре перемішати.
  3. Потім потрібно додати яйця і знову добре перемішати, щоб кожен шматочок кабачка був у яйці. Посолити, поперчити майбутню страву.
  4. Кабачки перемішати та відправити на розігріту сковороду з олією.
  5. Страву необхідно обсмажити на вогні вище за середнє з усіх боків до золотистого кольору, після чого відправити на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  6. Далі потрібно перекласти кабачки в салатник, додати натертий на дрібній тертці часник, дрібно нарізаний кріп і перемішати.

Кабачки готові. Подаємо їх з улюбленим соусом і насолоджуємося. Смачного!

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Готуємо вдома