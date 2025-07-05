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Оливье "по-сельски": для его приготовления не придется покупать продукты (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Интересный рецепт привычного блюда
Интересный рецепт привычного блюда. Фото 1000.menu

Такой Оливье не требует лишних затрат и получается вкуснее

Классическое Оливье имеет всем знакомый вкус. Предлагаем приготовить необычную вариацию салата — "по-деревенски". Для него вам понадобится майонез. Кстати, мы рассказывали, как приготовить его дома.

Рецептом салата поделились на ютуб-канале "Мой двор". Его особенность в том, что для салата не нужно ничего покупать, ведь все продукты – из домашней заготовки. Конечно, если у вас нет, например, консервированной моркови, ее можно заменить обычной отварной. Благодаря же улучшениям, таким как жареный картофель вместо отварного и настоящее тушеное мясо вместо колбасы, салат становится вкуснее.

Ингредиенты:

  • квашеные огурцы — 2 шт
  • консервированная морковь — 2 шт
  • картофель — 3 шт
  • домашний майонез — по вкусу
  • зеленый лук — по вкусу
  • тушенка (любая с кусочками мяса)
  • консервированный горошек
  • яйца — 4 шт

Способ приготовления:

  1. Картофель чистим, нарезаем и обжариваем на растительном масле. Отставляем, чтобы она остыла.
  2. Яйца отвариваем. Когда остынут, чистим их от скорлупы.
  3. Яйца и зеленый лук нарезаем. Тушенку растапливаем, чтобы удалить жир и бульон. Кусочки мяса мелко крошим.
  4. Огурцы и морковь нарезаем пластинками, пластинки уже крошим на кубики. Переводим все в большую миску.
  5. По вкусу добавляем соль и перец. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Салат получается вкусным и сытным – это, несомненно, интересная вариация привычного блюда. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые драники.

Теги:
#Рецепт #Салат #Оливье #Майонез #Консервация