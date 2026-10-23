Банки выбивают документы из украинцев и закручивают гайки ФОПам: давайте справки, которых не существует

Похоже, давление на людей будет только усиливаться

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За летним обострением финансового мониторинга пришло осеннее — банки устраивают новые атаки на клиентов. Не только на схемщиков и просто подозрительных. Бросаются на всех подряд: требуя кучу новых документов, в том числе те, которых нет в природе, — финансисты хотят, чтобы люди самостоятельно их разработали и предоставили. И очень срочно, "на вчера".

"Телеграф" расспросил юристов о новых финмоновских практиках и проблемах. И главное: мы пытались узнать, что в таких ситуациях делать законопослушным клиентам, особенно когда они физически не успевают за новыми требованиями. Спойлер: меньше хотелок у финучреждений не станет, давление на людей будет только усиливаться.

Обвиняют без доказательств

Сразу традиционная оговорка (дисклеймер/disclaimer) "Телеграфа": редакция не подстрекает простых людей или предпринимателей к нарушению действующего законодательства, в том числе по финансовому мониторингу. В то же время мы стараемся отслеживать интенсивное изменение, дополнение соответствующих законов, постановлений, разъяснений и телеграмм Нацбанка, за которыми зачастую не поспевают не только рядовые граждане, но даже работники банков.

Профессиональные финансисты все чаще нарушают правила финансового мониторинга, за что Нацбанк не перестает их финансово наказывать. Только в этом году регулятор выписал за такие нарушения более десятка штрафов: самые крупные — Банку "Украинский капитал" (40,5 млн грн), Укргазбанку (17,6 млн грн), Райффайзен Банку (16,1 млн грн), ПУМБу (10 млн грн), Акордбанку (3 млн грн) и т.д.

Какие-то банки ошибаются из-за непонимания, низкой технологичности, нехватки кадров, а какие-то — понимая все риски, сознательно нарушают действующие правила финансового мониторинга. Самый известный и скандальный пример в этом году зафиксирован в госучреждении: Сенс Банк, где НАБУ и САП провели обыск у руководительницы подразделения финмониторинга по делу "Форест Гамп" (отмывание 150 млн на залог экс-министру энергетики Герману Галущенко), после чего ее отстранили, о чем писал "Телеграф".

Еще там же был отстранен глава правления Алексей Ступак, которого НБУ официально признал не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности и выдвинул Кабмину требование о его увольнении. На фоне зафиксированных нарушений по финансовому мониторингу следственная комиссия Верховной Рады еще и вызвала на допрос главу Нацбанка Андрея Пышного и его профильного заместителя Дмитрия Олейника, после чего даже выдвигала обвинения о лжесвидетельстве Пышного. Но даже после всего этого регулятор не забрал у Сенса (как и ни у одного украинского банка) лицензию и не выставил с рынка.

Но с простыми пользователями не панькаются, их открыто, еще до любого предоставления доказательств и открытия производства, обвиняют в нарушении финансового мониторинга. Термин "дропы" — денежные мулы (дают пользоваться счетами третьим лицам) — стал ходовым и общеупотребительным как среди правоохранителей, так и финансистов. Им кичатся и пугают. Даже когда банкиры-финмоновцы просто звонят людям с вопросами/запросами, уже тогда откровенно угрожают: "Предоставляйте своевременно документы, потому что внесем в "дропы"!

Официально банкиры обычно ссылаются на статистику народного депутата из парламентского финансового комитета Ярослава Железняка: за 2025 год было закрыто более 636 тыс. счетов, из которых 90-95% приходится именно на "дропов":

606 тыс. — физические лица;

30 тыс. — физлица-предприниматели.

Обычно такие закрытия проходят без суда и следствия в буквальном смысле.

Если принять во внимание официальные отчеты Нацбанка о том, что на 1 сентября 2026 года украинские банки обслуживали счета 74,3 физлица (люди имеют по несколько счетов в разных банках), то эти 606 тыс. — это всего 0,8% от общего количества, даже если в "дропы" записать всех. А в случае с ФОПами "дроповская" доля составляет 1,4% при общем количестве действующих физлиц-предпринимателей в 2,22 миллиона.

То есть банкиры донимают и доводят до белого каления новыми/старыми требованиями по финмониторингу и разнообразными ограничениями 100% клиентов, чтобы схватить за руку от 0,8 до 1,4% потенциальных нарушителей. А власти подчеркивают, что все должны терпеть и выполнять любые прихоти проверяющих ради великой цели — борьбы с отмыванием средств. И все это звучит на фоне уголовных производств по "Форесту Гампу" и делам с другими креативными названиями, где подозреваемых отпускают из-под стражи и не факт, что фактически привлекут к ответственности.

Еще раз: статистика приводится только в отношении потенциальных нарушителей, хотя и уже наказанных банками (принудительным закрытием счетов). Несмотря на то, что реальные преступления должны быть подтверждены решениями судов.

И здесь есть вишенка на финмоновском тортике. Несмотря на упомянутые 636 тыс. закрытых счетов так называемых "дропов", Опендатабот смог найти в судебной статистике только 16 соответствующих судебных приговоров (!) за последние почти 8 лет. Этот мизер – все, что смогли реально доказать в судах, больше ничего. То есть результат в пределах погрешности, менее процента – 0,003% из упомянутых 636 тыс. закрытий счетов. В 81% случаев (13 из 16 дел) счета "дропов" использовались преступниками как часть схем, связанных с наркотрафиком. А еще в 3 случаях (19% дел) смогли доказать использование счетов в сфере киберпреступности, фишинга и онлайн-мошенничества.

Именно на таком фоне банкиры травят людей, гоняют по инстанциям за документами, выдвигая новые, все более экзотические требования по финансовому мониторингу. Разбрасываясь во все стороны словом "дропы".

Какие новые требования банков по финансовому мониторингу

Банки вплотную взялись за контроль над перечислением средств, за стандартные p2p-переводы между рядовыми гражданами. Особенно за тех, кто активно перераспределяет средства, что зачастую делают бухгалтеры или другие ответственные лица в компаниях при выплате теневых зарплат (так называемых зарплат в конвертах). Финансисты помогают Налоговой бороться с этим явлением.

"Летом 2026 года банки продолжили усиливать контроль за переводами между физическими лицами, операциями с наличными деньгами, поступлениями от значительного количества отправителей и платежами, не соответствующими ранее заявленному уровню доходов клиента. Для ФОП ситуация еще более показательна, поскольку банки оценивают не только происхождение средств, но и реальность хозяйственной деятельности", рассказал "Телеграфу" адвокат, руководитель практики сопровождения бизнеса Gracers Анатолий Сивоздрав.

А еще в сентябре-октябре банкиры сделали упор не только на самих операциях (хотя они и остаются на контроле), но и на документах под них.

"Особое значение приобретает не только происхождение средств, но и возможность документально подтвердить экономическое содержание конкретной операции. Для клиентов это означает, что даже законная операция может стать предметом дополнительной проверки, если у банка нет достаточной информации для оценки ее характера", — отметил Сивоздрав.

Из новых требований относительно документов во время финмониторинга можно выделить следующие:

К клиенту-ФОП — осуществить исследование своего рынка и вычислить свою долю на нем. К ФОП — предоставить методику ценообразования: обосновать свои цены и тарифы и доказать математически. К клиенту-ФОП — предоставить учредительные документы о своем бизнесе, как у юрлиц. К физлицу (простому человеку) — предоставить документы, которых нет в природе икоторые невозможно получить от работодателя или другой инстанции.

О некоторых требованиях "Телеграф" уже упоминал в предыдущих публикациях, примеры касались ПриватБанка.

В последнем случае (с несуществующими документами) есть инциденты даже с военнослужащими, которые можно увидеть на финансовых форумах. К примеру, от Татьяны из Черновцов — клиентки того же государственного ПриватБанка, которая имела в армии контракт с 1996 по 2025 год и сейчас находится в запасе. Из-за чего предоставила банку исчерпывающий список документов:

Выписка из приказа о принятии на военную службу (1996 год).

Выписка из приказа о прекращении контракта в связи с увольнением в запас (2025 год).

Послужная карточка офицера с соответствующими печатями и подписями, в которой четко зафиксирован весь период прохождения военной службы.

Удостоверение участника боевых действий.

"Несмотря на это, служба поддержки и финансового мониторинга банка выдвигает требования по предоставлению документов, которые юридически и фактически не могут существовать. Сначала от меня требовали справку о демобилизации, хотя я являюсь кадровой военнослужащей, которая проходила службу по контракту, а не мобилизованным лицом. В дальнейшем от меня требовали выписку из приказа, в которой одновременно должны быть указаны дата начала службы в 1996 году и дата ее окончания в 2025 году. Такой документ не может существовать, поскольку это два совершенно разных приказа, изданных в разные годы разными военными органами с разницей почти в 30 лет", — пояснила Татьяна.

Сообщение военнослужащей. Скриншот

Другой случай — это когда человеку блокируют счет после получения денег через платежную систему NovaPay (принадлежит "Новой почте") даже после предоставления в письменном виде всех объяснений по этому переводу. И требуют у клиента-получателя денег предоставить квитанцию отправителя, которой у него быть не может (он получатель, а не отправитель).

"Вместо официального рассмотрения предоставленных документов сотрудники головного офиса А – Банка звонят с официального номера банка, не представляясь по имени или должности, и ставят абсурдный ультиматум: либо я предоставляю квитанцию отправителя (которой у меня нет и быть не может), либо я должен добровольно согласиться на возврат 9 300 грн неизвестным лицам, уплатить банку комиссию за закрытие счета и уйти. В противном случае угрожают незаконно содержать все мои чистые новые 16 000 грн в течение 180 дней", — сообщил клиент А – Банка Илья.

Клиент А – Банка оставил такое сообщение. Скриншот

Документы, документы и еще больше документов. Именно на них сосредоточились банки. Как в поговорке: нет документа – нет и человека.

Причем сплошь и рядом предоставить все бумаги требуют срочно — в течение одних суток, что не прописано ни в одном профильном законе или подзаконном акте.

"Финмониторинг нужен, но банк вправе просить лишь то, что объясняет конкретную операцию и что клиент реально может получить. Когда запрос превращается в "напишите исследование рынка" или "покажите устав ФОП" — это уже не контроль риска, а способ избавиться от клиента чужими руками", — в то же время отметил в комментарии "Телеграфу" адвокат, управляющий партнер АО "Юридическая компания" Игорь Ясько.

Банкиры такое никогда официально не признают, но в сентябре по финансовому рынку ходили слухи о том, что некоторые банки (крупные в том числе) начали "чистить клиентскую базу". Допекать и злить так называемых ненужных/не интересных клиентов, чтобы те сдались и сами (по собственной инициативе) закрыли счета и ушли. Буквально выживали люди из банков.

Об этом рассказывали сами пострадавшие и сообщали, что понимали цель финансиста по ходу переговоров с банком. Когда после абсурдных требований банкир спокойно интересовался, хочет ли человек подать заявку на закрытие счета.

Впрочем, юристы уверяют, что у банков нет права выводить человека из терпения и требовать что угодно.

"Важно отметить: наличие у банка полномочий осуществлять финансовый мониторинг не означает, что любое требование о предоставлении документов автоматически обоснованно. Объем проверки должен соответствовать установленным рискам, характеру операций и требованиям законодательства", — подчеркнул Анатолий Сивоздрав.

Что делать с запросом по финмониторингу

Базовые рекомендации юристов при прохождении финансового мониторинга после получения запросов от банков:

Не игнорировать запрос. Пытаться ответить на все вопросы и предоставить максимум документов, если они есть. Письменно спрашивать и уточнять: какую именно вашу финансовую операцию проверяют и какой именно документ полностью закроет вопрос. Всегда отвечать по существу: объяснить источник средств и цель операции, предоставить реально имеющиеся документы. Если срок предоставления информации мал — письменно попросить банк его продлить. Если банк не принимает объяснений или уже ограничил операции, не переписываться самостоятельно до бесконечности, а обратиться к профильным юристам.

Для физлиц и ФОП есть два стандартных пакета документов, которые обычно предоставляются банкам.

Простым людям (физлицам):

Справки о доходах (ОК-5, ОК-7), которые можно получить в Пенсионном фонде или через "Дію".

Выписки со счетов из других банков. Могут запросить не только данные об остатке на последнюю дату, а заверенную в банке распечатку по операциям по меньшей мере за последние полгода.

Документы о наследстве, если оно получалось: свидетельство о смерти наследодателя, документы о родственной связи (свидетельство о рождении или браке), завещание, справку о последнем месте регистрации умершего и правоустанавливающие документы на имущество.

Договоры аренды и купли-продажи, дарения имущества (движимого, недвижимого).

Для ФОПов:

Налоговая отчетность, квитанции об уплате налогов (с Квитанцией №2) за все запрошенные периоды.

Документы, доказывающие реальность бизнеса: от аренды недвижимости (прав на купленную) и ее обслуживание (коммунальные платежи и т.п.) до отчетности по наемным работникам. Если никого не нанимали и работаете сами на себя дома, обязательно спросят документы (собственность/аренда) на вашу квартиру/дом.

Документы о вашем образовании, позволяющие заниматься вашим видом бизнеса.

Документы об опыте и рабочем стаже по вашему виду деятельности.

Документы о деятельности: договоры с контрагентами, накладные, счета, акты выполненных работ.

"При этом важно не просто предоставить банку значительный объем документов, а сформировать последовательное объяснение, позволяющее установить связь между конкретной операцией, ее правовым основанием и источником средств. Например, если ФОП получил 1,5 млн грн по договору предоставления услуг, целесообразно предоставить сам договор, документы по выполнению услуг, платежные документы и объяснения характера хозяйственной деятельности".

В то же время эксперты признают проблему с надуманными в банках не существующими документами.

"Действительно, у ФОП нет устава: это физическое лицо, которое действует на основании записи в Едином государственном реестре. Так же военный не может получить документ, который часть не выдает. Но банку важна не бумага, а ответ на вопрос "откуда деньги и для чего операция", — сказал Игорь Ясько.

Когда банк бездумно требует документ, которого нет в природе, юристы не советуют пытаться "рисовать" мифическую бумагу или что-то подделывать, только чтобы угодить.

"Если документа в природе нет, главное — не придумывать его. Подделка сделает из финансового вопроса уголовный. Вместо этого следует, во-первых, письменно объяснить, почему документа нет и почему закон не обязывает его иметь. Во-вторых — предложите другое доказательство того же: вместо "справки из военной части" — выписку со счета, на который приходит денежное довольствие, а вместо "справки о доходах" — договоры и акты. Третье — сохраните копии запроса и своего ответа", — советует Ясько.

Что делать со срочными запросами банков

Заодно специалисты советуют спокойно относиться к срочным запросам со стороны банков, особенно когда они звучат в устной форме от неидентифицированного человека, который в телефонном разговоре представляется работником подразделения по финмониторингу. Как бы он ни кричал на вас, ни угрожал лишить счета и денег и ни заявлял, что вы обязаны все предоставить в течение одних суток.

Ни базовым законом по финмониторингу (№361-IX от 6 декабря 2019 года), ни профильным постановлением Нацбанка (№65 от 19 мая 2020-го) не закреплен четкий срок предоставления ответов/документов по финмоновским запросам банков к клиентам.

На практике это означает: банк может требовать от человека любого срочного действия (предоставить бумаги за час или сутки), но клиент — не обязан выполнять эту прихоть. Наказать за нарушение мифического (законодательно неопределенного) срока нельзя. Банку придется для этого искать другую формальную причину.

Из судебной практики, когда такие споры доходят до исков, нормальным считается срок предоставления документов от 10 до 14 рабочих дней. Обычно это считают адекватными судьи, если речь не идет об очень странных денежных проводках или откровенно подозрительных (большие суммы и рекордное количество переводов, платежи превышают официальные доходы и т.п.).

Вместе с тем эксперты не советуют вообще отмахиваться от банка, рекомендуют проверить, действительно ли вам звонят оттуда. Тогда сможете убедиться, что это не мошенник или чья-то шутка, и будете иметь больше времени на сбор необходимых документов.

"24 часа — не универсальный законодательный срок. Если банк требует документы в течение суток, нужно проверить подлинность требования, выяснить его содержание и при необходимости обоснованно попросить больше времени. Телефонный звонок — допустимый способ коммуникации, но перед передачей документов следует самостоятельно обратиться в банк через официальный канал", — отметил в комментарии "Телеграфу" адвокат, советник адвокатского объединения Leshchenko&Partners Сергей Заянчуковский.

После устного требования документов следует обратиться в банк письменно, чтобы получить официальный запрос банка за подписью руководства.

В ответ на требования финмоновца банка по телефону Заянчуковский советует поступать так:

Уточните, кто звонит. Спросите название банка, имя сотрудника, подразделение, суть обращения, список нужных документов и установленный срок. Не передавайте чувствительные данные во время неожиданного вызова. В частности, не сообщайте PIN-код, CVV/CVC, пароли, одноразовые коды подтверждения и не предоставляйте удаленный доступ к телефону или компьютеру. Самостоятельно свяжитесь с банком. Завершите разговор и откройте банковское приложение или позвоните по телефону, который сами нашли на официальном сайте банка или на своей карте. Не полагайтесь только на номер, с которого звонили. Подтвердите запрос. Попросите оператора проверить, действительно ли банк проводит финансовую проверку и поступало ли соответствующее требование. Попросите предоставить список документов по официальному каналу. Лучше всего через защищенное банковское приложение, интернет-банкинг или другой согласованный с банком канал. Передавайте документы только после проверки адресата. Не отправляйте копию паспорта, налоговые декларации, выписки и договоры в случайные мессенджеры или по неподтвержденным адресам. Сохраняйте доказательства общения. Сообщения, переписка, номера обращений, подтверждение передачи документов и указанные сроки могут потребоваться для обжалования действий банка.

Произойти может все что угодно, и украинцам следует сохранять документы от банка и предоставленную информацию, чтобы всегда быть готовым к судебному иску.

Новые ограничения и лимиты

А еще следует следить за постоянными изменениями норм, правил и нормативов. К примеру, в октябре банки начнут уменьшать месячные лимиты платежей для новосозданных и спящих (которые не вели деятельности) ФОПов. В зависимости от банка и его политики новичком могут считать предпринимателя, созданного от 6 до 2 месяцев назад.

Ограничения для их платежей были введены еще летом, а теперь планка по ним снижается: с 600 тыс. грн. до 400 тыс. грн для ФОП первой группы и с 3 млн грн до 1 млн грн в месяц — для второй и третьей.

"В частности, ПУМБ уже официально сообщил о введении с октября 2026 года лимитов на проведение операций для новосозданных ФОПов и предпринимателей, возобновляющих деятельность после периода неактивности", — привел пример Анатолий Сивоздрав.

Месячные лимиты на платежи для разных групп физлиц-предпринимателей. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

А старший юрист, адвокат АФ Pragnum Алена Мичурина напомнила "Телеграфу", что банки также руководствуются признаками подозрительности операций и привела несколько примеров таких транзакций:

являются сложными финансовыми операциями;

являются необычно крупными финансовыми операциями;

проведены необычным способом;

не имеют очевидной экономической или законной цели;

не отвечают информации о запланированной клиентом деятельности с использованием услуг банка, полученной банком от клиента при установлении цели и характере деловых отношений с ним.

Если клиент будет делать что-то подобное, то его платежи могут остановить/заморозить, а счета заблокировать по меньшей мере до выяснения всех обстоятельств.

ФОПы — еще более уязвимая клиентская категория в части финансового мониторинга, чем рядовые физлица. На предпринимателей собирают большие досье, и главное – банки делятся этими данными друг с другом. О банковской тайне можете забыть. Бизнесменов практически клеймят, и когда им заблокировали счета в одном банке, то, скорее всего, это сделают и в другом. Как только до следующих учреждений дойдет соответствующий компромат.

"Для бизнеса такая отметка — не формальность. Банки обмениваются информацией о клиентах, которым отказали, поэтому проблемы могут начаться и в другом банке. Именно поэтому такие решения следует обжаловать, а не просто переходить в другой банк", — подчеркнул Игорь Ясько.

При этом юристы не пытаются успокаивать и ожидают еще большего усиления требований и усложнения обслуживания в банках.

"До конца 2026 года прогнозируем сохранение высокой интенсивности финансового мониторинга и вероятное увеличение количества запросов банков по подтверждению источников происхождения средств, реальности хозяйственной деятельности и экономического содержания финансовых операций", — резюмировал Анатолий Сивоздрав.