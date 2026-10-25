Скромность генерала поражает: какие часы носит главнокомандующий ВСУ Драпатый
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Эта модель имеет улучшенную подсветку
Генерал-майор, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, носит недорогие цифровые часы Casio A168WA-1. Они стоят около 40 евро – чуть больше 2000 грн.
О часах военного "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер cats_and_watches. Это бюджетный аксессуар с компактным корпусом и набором функций на каждый день.
Часы Драпатого продолжают легендарную линейку
Casio A168WA-1 появилась в 1995 году. Это обновлённая версия F-91W – одной из самых узнаваемых цифровых моделей бренда. Её продажи превысили 100 млн экземпляров.
Одно из отличий A168WA-1 – улучшенная подсветка. Для цифровых часов это практичная функция: она помогает считывать показания дисплея в темноте. Именно подсветку часовой энтузиаст выделил среди особенностей модели, которую выбрал генерал-майор.
Какие функции есть у Casio A168WA-1
Часы показывают время, а также позволяют пользоваться секундомером, таймером и будильником. На экране отображается дата. Можно выбрать 12- или 24-часовой формат. Всё это помещается в компактный корпус размером 38,6 мм.
Ещё одна особенность модели – длительная работа без замены элемента питания. На официальной странице Casio для A168WA-1 указан примерный срок службы батарейки – семь лет. В модели используют элемент CR2016. Производитель подчёркивает, что этот срок ориентировочный.
Какие ещё недорогие часы выбирают известные украинцы
Драпатый – не единственный известный украинский военный, который носит доступные цифровые часы этого бренда. Например, бригадный генерал НГУ, командир группировки войск "Азов" Денис "Редис" Прокопенко выбрал Casio из линейки W-218. В украинских магазинах такие часы стоят 2–3 тысячи гривен.