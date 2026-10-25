Скромность генерала поражает: какие часы носит главнокомандующий ВСУ Драпатый

Эта модель имеет улучшенную подсветку

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Генерал-майор, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, носит недорогие цифровые часы Casio A168WA-1. Они стоят около 40 евро – чуть больше 2000 грн.

О часах военного "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер cats_and_watches. Это бюджетный аксессуар с компактным корпусом и набором функций на каждый день.

Часы Драпатого продолжают легендарную линейку

Casio A168WA-1 появилась в 1995 году. Это обновлённая версия F-91W – одной из самых узнаваемых цифровых моделей бренда. Её продажи превысили 100 млн экземпляров.

Михаил Драпатый и часы Casio A168WA-1/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Легендарные Casio A168WA-1

Одно из отличий A168WA-1 – улучшенная подсветка. Для цифровых часов это практичная функция: она помогает считывать показания дисплея в темноте. Именно подсветку часовой энтузиаст выделил среди особенностей модели, которую выбрал генерал-майор.

Casio A168WA-1 – доступные часы с подсветкой и набором функций на каждый день/Фото: casio.com

Casio A168WA-1 – доступные часы с функциями на каждый день/Фото: casio.com

Подсветка – одна из особенностей недорогих часов Casio A168WA-1/Фото: casio.com

Недорогая модель Casio A168WA-1 стала выбором Михаила Драпатого/Фото: casio.com

Какие функции есть у Casio A168WA-1

Часы показывают время, а также позволяют пользоваться секундомером, таймером и будильником. На экране отображается дата. Можно выбрать 12- или 24-часовой формат. Всё это помещается в компактный корпус размером 38,6 мм.

Ещё одна особенность модели – длительная работа без замены элемента питания. На официальной странице Casio для A168WA-1 указан примерный срок службы батарейки – семь лет. В модели используют элемент CR2016. Производитель подчёркивает, что этот срок ориентировочный.

Casio A168WA-1 – доступная модель с функциями для повседневного использования/Инфографика ИИ

Практичные функции Casio A168WA-1 делают эти недорогие часы удобным выбором на каждый день/Инфографика ИИ

Какие ещё недорогие часы выбирают известные украинцы

Драпатый – не единственный известный украинский военный, который носит доступные цифровые часы этого бренда. Например, бригадный генерал НГУ, командир группировки войск "Азов" Денис "Редис" Прокопенко выбрал Casio из линейки W-218. В украинских магазинах такие часы стоят 2–3 тысячи гривен.